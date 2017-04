Coreia do Norte pode ser capaz de lançar mísseis com gás sarin, diz Shinzo Abe

A Coreia do Norte pode ter a capacidade de lançar mísseis equipados com gás sarin, disse o primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe nesta quinta-feira (13), em meio a preocupações de que a Coreia do Norte poderá brevemente conduzir seu 6º teste nuclear ou mais lançamentos de mísseis, de acordo com a reportagem da Reuters.

“Há uma possibilidade de que a Coreia Norte já tenha a capacidade de colocar sarin em ogivas e atacar em solo”, disse Abe em uma sessão parlamentar, divulgou a CNN.

“A situação de segurança está cada vez mais severa em torno de nosso país”, disse Abe, salientando que o arquipélago japonês está atento após os ataques na Síria.

Membros de um culto japonês apocalíptico mataram 12 pessoas e outras milhares sofreram as consequências de ataques simultâneos com gás sarin em 5 estações do metrô de Tóquio em 1995.

Tensões na península coreana aumentaram com os contínuos programas de testes nucleares e de mísseis de Pyongyang, com os Estados Unidos alertando que poderiam realizar ação militar e enviar navios de guerra da marinha para perto da península coreana em uma demonstração de força para impedir mais testes.

A Coreia do Norte marca o 105º aniversário de nascimento do fundador Kim Il Sung no sábado (15), o maior dia nacional da Coreia do Norte chamado de “Dia do Sol”. Líderes no passado usaram a data para realizar testes de armas.

O Norte realizou vários testes de mísseis neste ano e conduziu seu 5º teste nuclear em 9 de setembro de 2016.

Fonte: Reuters, CNN Imagem: NHK