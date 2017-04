Autoridades americanas dizem que irão responder no caso de provocações da Coreia do Norte

Funcionários do governo americano declararam: “Como o presidente Trump disse várias vezes, nós não temos como prever como lidaremos com a situação”, quando repórteres perguntaram sobre medidas contra a Coreia do Norte durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira (12).

Entretanto, baseado no ataque de mísseis contra instalações militares do governo de al-Assad da Síria na semana passada, as autoridades enfatizaram: “Nós analisamos a situação, decidimos o objetivo de acordo com o interesse dos EUA e mostramos a força da equipe de segurança nacional, que apresenta as escolhas para o presidente”.

Além disso, as autoridades declararam que “caso o governo norte-coreano continue tomando atitudes agressivas que desestabilizem a região, a equipe de segurança nacional irá responder na mesma maneira“. Também em relação ao desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, os funcionários falaram que estudarão medidas.

O exército americano está posicionando o porta-aviões de propulsão nuclear USS Carl Vinson e sua tropa naval para as proximidades da Península Coreana, e o presidente Trump, em uma entrevista da mídia americana, falou que os Estados Unidos enviaram “uma tropa invencível e muito forte”, aumentando a pressão sobre a Coreia do Norte.

Área de testes nucleares da Coreia do Norte continua em atividade

No dia 12, um grupo de pesquisas da Universidade Johns Hopkins analisou imagens de satélites da área de testes nucleares em Punggye-ri, ao nordeste da Coreia do Norte. Como resultado, foram verificadas movimentações de pequenos carros ou caminhões próximos a um túnel ao norte do local.

Além disso, na região onde há uma instalação de administração, foram observadas imagens de funcionários realizando reverência. O grupo de pesquisas falou que a Coreia do norte continua as atividades nessa área de testes nucleares.

Durante o Conselho de Unificação Estrangeira realizado no dia 13, o Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Yun Byung-se enfatizou: “Estamos realizando todas as medidas possíveis já que há a possibilidade da Coreia do Norte forçar uma provocação estratégica em grande escala como testes nucleares ou lançamento de mísseis intercontinentais“.

Fora isso, o ministro Yun declarou que a Coreia do Sul e os EUA estão trocando informações sobre as tendências da Coreia do Norte.

A China também falou que, caso a Coreia do Norte realize outros testes nucleares, seria necessário impor novas sanções. Fora isso, a China disse que os países envolvidos estão pedindo a desnuclearização da Coreia do Norte.

Fonte: NHK News