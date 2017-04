Coreia do Norte fala para jornalistas estrangeiros se prepararem para um “grande evento”

A Coreia do Norte está se preparando para a comemoração do 105º aniversário do fundador do regime, Kim Il-sung, e aproximadamente 200 jornalistas estrangeiros estão reunidos na capital Pyongyang.

De acordo com a Reuters, as autoridades locais anunciaram um “grande e importante” evento para os jornalistas estrangeiros, embora não tenha notificado a data, lugar e outras informações. Não se sabe se está diretamente relacionado com o programa de desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. Entretanto, anúncios como este já foram emitidos no passado, e muitos estavam relacionados com atividades militares relativamente de pequena escala.

Nesta semana, o presidente Trump deixou claro que não permitiria que a Coreia do Norte realizasse determinadas atividades e, enquanto a China alegou que deseja resolver a situação de uma forma pacífica, a tensão entre os países está se intensificando.

Para intimidar a Coreia do Norte em relação aos testes de lançamentos nucleares, Trump ordenou que o porta-aviões de propulsão nuclear USS Carl Vinson e sua frota naval se posicionassem para as proximidades da Península Coreana. Segundo as autoridades americanas, prevê-se que a tropa chegue no local designado em no máximo 9 dias.

Na terça-feira (11), a Coreia do Norte alertou que realizaria um ataque nuclear contra os EUA caso haja indícios de ataques preventivos por parte dos Estados Unidos. Veja mais clicando aqui.

Na quarta-feira (12), o presidente Trump e o Chefe de Estado chinês Xi Jinping realizaram uma outra conferência por telefone, poucos dias depois da primeira reunião de líderes nos EUA. Os dois líderes mostraram suas preocupações em relação a outro teste de mísseis ou nucleares que a Coreia do Norte pode realizar nos próximos dias.

Em relação a essa conferência por telefone, o presidente Trump publicou em seu twitter que conseguiram realizar uma discussão “extremamente positiva” sobre “a ameaça da Coreia do Norte”. Depois disso, Trump declarou que os EUA estão preparados para lidar com a ameaça da Coreia do Norte sem a ajuda da China.

Durante a conferência por telefone, Xi Jinping declarou: “(A China) Está se esforçando para preservar a paz e a estabilidade, e a desnuclearização da Península Coreana. Estamos propondo uma resolução por meios pacíficos. Iremos notificar rigorosamente os EUA e iremos cooperar”, segundo a CCTV, uma mídia chinesa.

Na quinta-feira (13), autoridades sul-coreanas comentaram que, embora não há sinais que mostrem a possibilidade de novos testes nucleares da Coreia do Norte, o país está preparado para realizar um teste a qualquer momento.

Veja mais:

Fonte: Reuters