Estados Unidos alerta que pode atacar a Coreia do Norte

O governo dos EUA declarou ao governo japonês sobre um possível ataque militar dos EUA contra a Coreia do Norte dependendo da reação chinesa, uma vez que a ameaça norte-coreana está se intensificando com o desenvolvimento de mísseis balísticos e armas nucleares.

Esse anúncio foi realizado semana passada, dias antes da reunião da cúpula entre os EUA e a China, e, segundo fontes diplomáticas do Japão e dos EUA, funcionários do governo dos EUA declararam que “existem duas opções: ou a China lida com a situação, ou ocorrerá um ataque dos EUA” para funcionários do governo do Japão em relação à reação (chinesa) contra a Coreia do Norte.

Os funcionários do governo americano afirmaram que o presidente Trump falará sobre a possibilidade de ataques americanos para o presidente da China, Xi Jinping na próxima reunião de líderes.

No dia 08, a marinha americana declarou que está posicionando o porta-aviões de propulsão nuclear USS Carl Vinson e sua frota naval nas proximidades da Península coreana. O objetivo dessa medida é apressar a reação chinesa.

Por outro lado, no último domingo (11), o Ministério das Relações Exteriores do Japão declarou: “Não há uma situação onde não existirá impacto imediato na segurança”, e alertou os japoneses que irão viajar ou ficar na Coreia do Sul a tomarem cuidado com a Coreia do Norte e a sempre ficarem alertas com as notícias.

Reação da Coreia do Norte

A Coreia do Norte anunciou que iria realizar ataques nucleares aos EUA caso haja indícios de ataques preventivos dos Estados Unidos. Embora o porta-aviões americano esteja sendo movimentado para o oeste do Pacífico, o jornal norte-coreano “Rodo” declarou que a Coreia do Norte está preparada para contra-atacar qualquer ataque americano.

“O nosso forte e revolucionário exército voltou sua atenção para qualquer movimentação dos exércitos inimigos, e nosso alinhamento nuclear está voltado para a Coreia do Sul, para as bases invasoras dos EUA em regiões do Pacífico, e também para os EUA“, anunciou o jornal norte-coreano.

Fonte: FNN News e Reuters Imagens: Jornal de Notícias