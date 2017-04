Japão alerta pessoas que viajarem à Coreia do Sul sobre a ameaça norte-coreana

Na noite de domingo (11), o Ministério das Relações Exteriores anunciou as “informações de segurança no exterior”, que alertam as pessoas que viajarão para a Coreia do Sul ou que ficarão no país.

Segundo o ministério, “na Coreia do Sul, não há uma situação onde não existirá impacto imediato na segurança” e, a partir do fato de a Coreia do Norte estar realizando lançamentos de mísseis balísticos e experimentos nucleares, o ministério pede aos viajantes que fiquem atentos às notícias sobre a situação norte-coreana.

Mais especificamente, o ministério pede a essas pessoas que se inscreverem no “Tabireji”, serviço do ministério que recebe mensagens e ligações em casos de emergência e, no caso de longos períodos de estada (3 meses ou superior), notificarem o Consulado-Geral ou a Embaixada do Japão na Coreia do Sul.

O Ministério das Relações Exteriores falou: “A Coreia do Norte está repetindo lançamentos de mísseis balísticos e experimentos nucleares, e decidimos emitir essas informações baseadas no fato da ameaça norte-coreana ter chegado a um novo nível“.

Fonte: NHK News Imagem: Sputnik News

