Formigas venenosas são encontradas em Osaka

Segundo a província de Osaka, no dia 17 deste mês, foram encontradas algumas formigas dentro de contêineres de navio cargueiro vindo das Filipinas. O navio atracou no Porto de Osaka, no bairro de Nanko.

Segundo especialistas, tratava-se da formiga venenosa “Solenopsis geminata”, ou simplesmente formiga de fogo tropical, uma espécie exótica com formato e cor peculiares. Veja uma matéria sobre essa formiga clicando aqui. A formiga de fogo tropical também foi encontrada em área de armazenamento de contêineres do Porto de Kobe.

Esta formiga possui menos toxicidade do que a formiga-de-fogo, encontrada em contêineres desembarcados no Porto de Kobe, mas causa sintomas de paralisia temporária com sua picada.

O governo de Osaka alerta os cidadãos para tomarem cuidado com qualquer tipo de formiga pouco comum na região.

Fonte: NHK News