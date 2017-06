Outra espécie de formiga venenosa é encontrada em Kobe

Outro tipo de formiga venenosa foi encontrado no oeste do Japão, no mesmo porto onde a presença de formigas-de-fogo (ヒアリ hiari) foi anteriormente confirmada.

Agentes da cidade de Kobe informaram que 100 formigas venenosas de outra espécie foram encontradas na terça-feira (20) no Porto de Kobe.

No dia 26 de maio, formigas-de-fogo foram encontradas em um contêiner vindo da China. Em meados de junho, cerca de 100 dessas mesmas formigas também foram descobertas em uma área de armazenamento de contêineres no porto de Kobe.

As formigas encontradas recentemente, no dia 20 de junho, são uma variedade diferente, a Solenopisis geminata ou formiga-de-fogo-tropical (アカカミアリAkakamiari) que tem menor toxicidade. Contudo, sua picada pode causar uma reação severa.

Esse tipo de formiga também foi encontrado na província de Okinawa e no Porto de Hakata, em Fukuoka, no sudoeste do Japão.

Agentes da cidade de Kobe pedem às pessoas que não toquem em formigas com aparência desconhecida.

Fonte e imagem: NHK