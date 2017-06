Portos no Japão serão inspecionados após aparecimento de formiga venenosa

O governo japonês pediu às operadoras de 125 portos em todos o país para realizar verificações nos locais à procura de formigas-de-fogo (ヒアリ hiari), após um caso em uma cidade no oeste do Japão.

O Ministério da Terra e Infraestrutura disse que as inspeções devem focar em áreas onde cargas vindas da China foram manejadas.

No dia 26 de maio, centenas de formigas-de-fogo foram encontradas em um contêiner que veio de um porto da província chinesa de Guangdong.

O contêiner foi descarregado no Porto de Kobe e transportado para a cidade de Amagasaki, ao leste. Essa é a primeira vez que a espécie foi encontrada no Japão.

Na sexta-feira (16), cerca de 100 outras dessas formigas foram encontradas em uma área de armazenamento de contêineres no mesmo porto.

As formigas-de-fogo são originárias da América do Sul. Sua picada pode causar choque anafilático, o que pode resultar em morte.

Há 8 anos, o Ministério do Meio Ambiente do Japão emitiu um panfleto sobre a ameaça que a espécie representa. O ministério designa as formigas-de-fogo como uma espécie exótica especial, e podem ser encontradas na Austrália, China e Taiwan.

Uma vez colonizadas, essas formigas afastam as espécies nativas, e expandem seu habitat. Em Taiwan, as formigas-de fogo se espalharam a uma extensão que se tornou muito difícil erradicá-las. De acordo com o ministério, o extermínio no estágio inicial é crucial.

Kazuo Somiya, agente do ministério, disse que as formigas-de-fogo não se espalharam em uma ampla área do Japão, então, o governo tomará medidas preventivas o mais rápido possível.

Fonte e imagem: NHK