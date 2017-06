Formiga venenosa é encontrada pela 1ª vez no Japão

Formigas-de-fogo, ou também conhecida por vários outros nomes, tal como formiga-lava-pés, foram encontradas no Japão pela primeira vez. Elas vieram dentro de um contêiner que foi descarregado no mês passado na cidade de Kobe (Hyogo), no oeste do Japão.

A picada dessas formigas venenosas originárias da América do Sul é dolorosa e pode causar choque anafilático, segundo a reportagem da NHK.

Autoridade do Ministério do Meio Ambiente disseram que encontraram ninhos dessa formiga em um contêiner que estava em uma instalação de armazenamento na cidade de Amagasaki no dia 26 de maio. O contêiner havia sido descarregado no porto de Kobe após chegar da província chinesa de Guangdong.

Especialistas disseram que as formigas foram mortas com um desinfetante químico e que nenhuma outra foi encontrada na área. Segundo autoridades, é improvável que elas tenham se espalhado na área e estejam se reproduzindo.

Entretanto, as formigas só foram encontradas cerca de 1 semana após o contêiner ter sido descarregado.

De acordo com o ministério, armadilhas foram instaladas em 3 locais na área e uma verificação foi iniciada para garantir que nenhuma dessas formigas sobreviveu.

A formiga-de-fogo é uma das piores espécies exóticas

Essa espécie de formiga se espalhou na China, Taiwan e outras partes da Ásia através de navios cargueiros e outras rotas nos últimos 10 anos.

Estima-se que nos Estados Unidos mais de 100 pessoas morrem anualmente após serem picadas por formigas-de-fogo.

Segundo Koichi Koga do Instituto Nacional para Estudos do Meio Ambiente, a formiga-de-fogo é uma das piores espécies exóticas devido ao seu tamanho pequeno, alta habilidade de reprodução e veneno forte. De acordo com Koga, essas formigas também poderiam causar danos às pessoas e plantações e expulsar outras espécies de formigas locais, então é importante encontrá-las o mais rápido possível e erradicá-las.

Essas formigas podem causar sintomas de choque anafilático como dificuldades para respirar, tontura, mãos trêmulas e problemas na visão, de acordo com o professor associado Takahiro Murakami da Universidade de Kyushu, que é especialista em formigas.

Segundo ele, o Japão é o único país no círculo do Pacífico onde formigas-de-fogo ainda não se espalharam e salientou sobre a importância de realizar medidas para prevenir a invasão dessas formigas a partir de portos.

Fonte: NHK Imagem: ANN