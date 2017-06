Mais formigas venenosas são encontradas em cidade no Japão

De acordo com a reportagem da NHK, outras cerca de 100 formigas-de-fogo (ヒアリ hiari) foram encontradas em um espaço para armazenamento de contêineres em Kobe (Hyogo), informaram funcionários da cidade.

Essas formigas altamente venenosas são originárias da América do Sul e suas picadas podem causar choque anafilático.

Centenas delas foram encontradas no dia 26 de maio em um contêiner que foi descarregado no Porto de Kobe e transportado para a cidade de Amagasaki, que fica ao leste. Essa foi a primeira vez que formigas-de-fogo foram encontradas no Japão.

O contêiner veio da província de Guangdong, na China.

Funcionários da cidade, que realizaram uma investigação de emergência na sexta-feira (16), encontraram formigas similares em rachaduras no asfalto e outros locais a cerca de 30 metros de onde o contêiner foi mantido por 5 dias no Porto de Kobe. A confirmação da espécie foi feita no domingo (18).

O Governo Municipal de Kobe disse que não há motivo para preocupação, visto que as áreas residenciais mais próximas estão a cerca de 2km do local de armazenamento do contêiner. Contudo, funcionários da cidade estão pedindo às pessoas que notifiquem a prefeitura caso encontrarem tipos não familiares de formigas nas proximidades.

Funcionários espalharam pesticida para eliminar as formigas na área e continuarão investigando o porto e locais para onde o contêiner foi transportado.

Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 100 pessoas morrem anualmente após serem picadas por formigas-de-fogo.

Essa espécie de formiga se espalhou pela China, Taiwan e outras partes da Ásia através de navios cargueiros e outras rotas nos últimos 10 anos.

Fontes: NHK, Kyodo Imagens: ANN