Pesquisadores descobrem o maior fóssil de dinossauro do Japão

Pesquisadores japoneses descobriram um fóssil de dinossauro da família Hadrossauridae no norte do Japão, em Hokkaido. Esse é o maior esqueleto inteiro de um dinossauro já encontrado no Japão.

Yoshitsugu Kobayashi, um professor associado na Universidade de Hokkaido, e outros pesquisadores, vêm escavando o fóssil de dinossauro na cidade de Mukawa desde 2013.

O fóssil foi encontrado a partir de uma camada de solo da era Cretáceo Superior, ou há cerca de 72 milhões de anos. A fonte de alimento dos dinossauros Hadrossauridae eram plantas.

Na quinta-feira (27), o grupo de pesquisadores mostrou o esqueleto aos repórteres. O fóssil mede 8 metros de comprimento, da cabeça à cauda, e a altura da cintura é de cerca de 3.5 metros.

Segundo os cientistas, a descoberta de tal esqueleto completo da era Cretáceo Superior é a primeira para o Japão. Eles salientam que esse é também o primeiro esqueleto inteiro de um dinossauro herbívoro no país.

Segundo Kobayashi, o fóssil oferecerá importância significante no estudo sobre as vidas desses animais, assim como o meio ambiente do período quando os dinossauros prosperaram.

