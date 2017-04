Japão: governo ensina como se proteger caso um míssil atinja o país

Através do Portal de Proteção Civil da Secretaria de Gabinete, o governo japonês publicou materiais de instrução sobre como a população deve se proteger em caso de um míssil atingir o Japão. Além disso, passa orientações de como a população será comunicada. Como o folheto é em japonês, o Portal Mie providenciou a tradução.

Quando um míssil cair no Japão

Depois do lançamento de um míssil, ele cairá em poucos minutos. Se um míssil for cair no Japão, o sistema J-Alert será acionado e serão feito anúncios com sirene e mensagem, através dos alto-falantes dos municípios. Essas mensagens são emitidas através da rádio administrativa do governo. Além disso, enviará informações através de e-mail de emergência e outros meios.

O que fazer depois do anúncio de alerta

As orientações são duas:

-> Evacuação rápida (procurar um abrigo)

-> Enquanto isso, o governo faz a coleta de informações precisas e rapidamente

Depois que ouvir o anúncio de alerta

-> Mantenha a calma para agir imediatamente

Se estiver fora

-> Na medida do possível procure se abrigar em um edifício resistente ou em centro comercial subterrâneo

Se não tiver uma edificação para se proteger

-> Procure se esconder numa sombra ou deite-se no chão, de bruços, protegendo o rosto e a cabeça

Se estiver dentro de casa ou de um edifício

-> Procure se afastar da janela ou vá para um cômodo que não tenha janela

Como se proteger caso um míssil caia nas imediações

Se estiver ao ar livre: coloque um lencinho para proteger as narinas e a boca. Procure se afastar do local, buscando abrigo em uma edificação que tenha alta selagem ou procure se abrigar na direção do vento Se estiver em um local coberto: desligue o exaustor, feche as todas janelas e portas, zelando pela selagem

O lenço de bolso ou o lencinho é um item que você deve carregar no bolso ou na bolsa. Como viu nas orientações do governo, é esse item que vai ajudá-lo na prevenção.

Se você compreende o idioma japonês, pode acompanhar as informações pelas web pages:

Gabinete do primeiro-ministro http://www.kantei.go.jp/

Portal de Proteção Civil da Secretaria de Gabinete http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/

Conta do Twitter do gabinete onde há informações sobre gestão de crises: @Kantei_Saigai ou https://twitter.com/Kantei_Saigai

Ouça como é a sirene do alarme oficial em caso de ataque armado ou numa ocorrência de ataque, determinada pelo governo em 2.005 e usada exclusivamente pela Proteção Civil do Japão.

Fonte e imagem: divulgação