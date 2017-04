Japão emitirá alertas aos cidadãos em caso de lançamento de mísseis

Segundo o secretariado do gabinete, caso seja detectado que um míssil lançado pela Coreia do Norte poder cair sobre o Japão ou estiver sobrevoando o país, o governo japonês irá emitir informações de emergência para os governos locais através do Sistema de Rede de Informação de Emergência (M.Net) e do Sistema Nacional de Alarmes Imediatos (JAlert).

Dentre eles, o JAlert aciona automaticamente as rádios administrativas para prevenção de desastres dos governos locais e emite informações de emergência através de alto-falantes ao ar livre e receptores. Além disso, alertas serão emitidos nas televisões e nos telefones celulares através de mensagens de emergência.

O M.Net irá informar os cidadãos por meio de televisões e telefones registrados no serviço através dos governos locais e da imprensa.

Nestas informações de emergência, serão inclusos as “Informações sobre lançamento de mísseis” primeiramente e, caso for decidido que há a possibilidade de um míssil cair no território japonês, será emitido a “Chamada para refúgio no interior de construções”.

Fonte: NHK News