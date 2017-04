Coreia do Norte: movimentação indica que está com tudo pronto para lançamento de mísseis

Às 12h39, a notícia quente que foi divulgada pela mídia sul coreana é de que a Coreia do Norte está com tudo pronto para o lançamento do míssil. Segundo o site de notícias, o país norte coreano está com preparativos e treinamento históricos, nunca vistos até então.

A informação do Rengo Tsushin (Yonhap News) é de que está sendo realizado o maior treinamento nas imediações de Wonsan, uma cidade portuária da Coreia do Norte. Ela fica na região Kangwon-do, ao sul do Mar do Japão. Esse treinamento mostra o poder de fogo do país.

O noticiário informa ainda que Kim Jong-un, líder do da Coreia do Norte desde 2.011, tem sido visto realizando visitas no local, junto com membros do partido.

A informação do Yonhap foi obtida através de fontes do governo sul coreano. Pelas informações há preparativos de 300 a 400 mísseis de longo alcance.

Continue acompanhando as notícias sobre a movimentação da Coreia do Norte aqui no Portal Mie.

Fonte: Yonhap News Imagem ilustrativa