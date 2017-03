Último lançamento de mísseis norte-coreanos foi o mais perigoso

Segundo uma análise do governo, dentre os 4 mísseis balísticos lançados esta semana pela Coreia do Norte, estima-se que um deles caiu nos mares a aproximadamente 200km da Península de Noto. Além de terem sido os mísseis que mais se aproximaram da ilha principal do Japão e como os 4 caíram alinhados em um intervalo de 80km, prevê-se que a o nível técnico aumentou de forma significativa.

Em relação aos 4 mísseis balísticos lançados na segunda-feira (6) pela Coreia do Norte, o governo anunciou que todos caíram no Mar do Japão, em águas a cerca de 300 a 350km a oeste da Península de Oga, em Akita, sendo que 3 deles caíram na Zona Econômica Exclusiva (EEZ-sigla em inglês) – parte exterior das águas territoriais do Japão.

Para determinar o nível técnico da Coreia do Norte, o governo, junto aos Estados Unidos e a Coreia do Sul, estão analisando os detalhes da altitude atingida pelos mísseis e a distância percorrida por eles.

Consequentemente, o governo estima que um deles caiu nos mares a aproximadamente 200km da Península de Noto. Segundo funcionários do governo, estima-se que os mísseis lançados pela Coreia do Norte entre agosto e setembro do ano passado atingiram a EEZ, contudo, desta vez, estes foram os mísseis que mais se aproximaram da ilha principal do Japão.

Além disso, como os mísseis caíram alinhados em um intervalo de 80km entre eles, muitos membros do governo acreditam que a Coreia do Norte aumentou significativamente seu nível técnico.

Como o primeiro-ministro Shinzo Abe falou que “o perigo atingiu um novo patamar”, o governo pretende fortalecer os sistemas de interceptação de mísseis e fornecer um novo sistema para fornecer informações de uma forma mais rápida aos cidadãos.

Fonte: NHK News