Coreia do Norte dispara 4 mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão

Segundo a NHK, a Coreia do Norte disparou 4 mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com informações do governo japonês, aparentemente, 3 deles caíram na Zona Econômica Exclusiva do Japão.

O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que os lançamentos ilustram uma nova ameaça.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap divulgou que o míssil foi lançado um pouco depois das 7h30. As forças armadas sul-coreanas estão reunindo informações sobre o lançamento.

O aparente lançamento de míssil ocorre dias após Washington e Seul terem iniciado exercícios militares que Pyongyang insiste que são ensaios de invasão, segundo as forças armadas da Coreia do Sul, divulgou o Mainichi.

Pyongyang vem realizando uma série de testes com mísseis balísticos de vários alcances nos últimos meses. Os testes incrementados ocorrem enquanto o líder Kim Jong Un pressiona por um programa nuclear e de mísseis que podem deter o que ele chama de hostilidade dos Estados Unidos e Coreia do Sul contra o Norte.

O chefe do Estado-Maior do Sul disse em uma declaração na segunda-feira que o lançamento foi feito a partir da área Tongchang-ri, na província Pyongan Norte. A área é lar da Estação de Satélite Seohae do Norte onde o país conduziu lançamentos proibidos de mísseis de longo alcance nos últimos anos.

A Coreia do Norte realizou um teste de lançamento de um novo míssil de alcance intermediário em fevereiro deste ano e conduziu dois testes nucleares no ano passado. Há também uma preocupação generalizada de que o Norte conduzirá um teste de míssil balístico intercontinental que, ao ser aperfeiçoado, poderia em teoria atingir a costa dos Estados Unidos.

Fonte: NHK e Mainichi Imagem: NHK