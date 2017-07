Mulher é presa por esfaquear marido enquanto ele dormia

A polícia na cidade de Kumamoto informou no domingo (23) que prendeu uma mulher de 48 anos por suspeita de tentativa de assassinato após ela ter esfaqueado seu marido enquanto ele dormia.

De acordo com a polícia, Misa Kawanishi esfaqueou o marido Isao, de 55 anos, no estômago na manhã de sábado, por volta das 9h, na casa onde moram no distrito de Kita, divulgou o jornal Sankei. Ela, então, ligou para o 110.

O marido foi levado para o hospital, mas sua condição de saúde não é grave.

A mulher admitiu a acusação e teria dito aos policiais que queria matar o marido porque ela foi sujeita a abuso físico por parte dele vários dias antes.

Fonte: Japan Today Imagem: JNN