Empresa japonesa recomenda soneca aos funcionários no horário do almoço

Uma grande empresa com sede em Osaka (província homônima) tomou a iniciativa de estimular seus funcionários à soneca depois do almoço.

A Sumitomo Dainippon Pharma, com mais de 3 mil funcionários diretos e quase 6,5 mil em empresas relacionadas, contratou um palestrante de fora da empresa. O papel dele é estimular os funcionários a aproveitar o tempo de meio-dia e meia às 13h00 para tirarem uma soneca. A palestra sobre cochilo para dar uma refrescada no corpo e mente parece que deu resultado.

A principal barreira dos funcionários para essa ação era tirar um cochilo na frente do chefe. Mas esse também foi estimulado. Segundo matéria do Sankei News, em uma das palestras no final do mês passado, das 100 pessoas presentes, metade conseguiu tirar uma soneca. O ambiente foi preparado para isso, baixando a intensidade da iluminação do auditório.

A empresa vem realizando as palestras 1 a 2 vezes ao mês, desde junho. Ela tomou a liderança para estimular seus colaboradores a cochilar deixando a vergonha de lado.

Benefícios da soneca

Essa soneca é incentivada pelo Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar do Japão. O professor da Universidade de Waseda e autor de livros, Yoshikuni Edagawa, pesquisador da neurociência com gestão, também é a favor. “Sabe-se que após um cochilo de 15 minutos, a função cognitiva melhora”, explica.

Na área de TI-tecnologia da informação no Japão, empresas como a Yahoo já vem incentivando a prática e criando um ambiente organizacional para isso.

Segundo matéria da BBC a respeito do cochilo durante o expediente é benéfico. “O sono funciona como uma limpeza no cérebro, ajuda a limpar o lixo metabólico e as toxinas do cérebro”, explicou Natalie Dautovich. Ele é especialista da Fundação Nacional do Sono dos Estados Unidos.

Edagawa confirma “as empresas obtêm 2 vantagens: melhora de produtividade e gestão da saúde dos funcionários”.

Segundo matéria do Hospital Daher, a soneca de 30 minutos “diminui o risco de eventos cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC). É o que diz um estudo apresentado durante congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia”.

Fontes: Sankei News e BBC Imagem: Hospital Daher