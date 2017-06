Vegetais típicos do verão: saiba quais são e como preparar

Os alimentos de cada estação são funcionais. Eles ajudam o corpo a enfrentar a transição de uma estação para a outra, bem como têm a função de prepará-lo para as característica desse período. Por exemplo, no verão, as verduras e frutas ajudam a “esfriar” e nutrir o organismo com tudo o que é necessário para passar essa época quente. Outra função é nutrir o organismo com minerais, vitaminas e proteínas para combater o cansaço de verão. O pai da medicina, Hipócrates, na era 460 – 377 a. C. deixou uma herança para a humanidade: “Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio”. Portanto, quem sabe se alimentar bem tem um corpo e mente mais saudáveis.

Conheça essas verduras e legumes, e suas respectivas traduções, para ir às compras e experimentar novos sabores. Além disso, tudo da época custa mais barato e é muito mais nutritivo. Que tal colorir os seus pratos com as verduras, frutos e raízes do verão?

Vegetais japoneses e do mundo já conhecidos dos brasileiros

Os vegetais conhecidos pelo público brasileiro e que estão nas quitandas e supermercados nesta época de fim de primavera e começo de verão são:

vagem (いんげん-隠元豆),

quiabo (おくら-陸蓮根),

abóbora kabocha (かぼちゃ-南瓜),

repolho (キャベツ),

pepino (きゅうり-胡瓜),

agrião (クレソン),

inhame (さといも-里芋),

batatinha (じゃがいも-馬鈴薯),

gengibre novo (しんしょうが-新生姜),

abobrinha (ズッキーニ),

milho (とうもろこし-玉蜀黍),

tomate (とまと),

berinjela (なす),

alho (にんにく-大蒜),

páprica (パプリカ),

pimentão (ピーマン),

rúcula (ルッコラ),

ervilha (グリーンピース) e

alface (レタス).

Vegetais do mundo que podem ir à mesa dos brasileiros

Pimentas: nessa linha há a pimenta verde (あおとうがらし-青唐辛子), pimenta colhida verde (ししとう-獅子唐辛子) e folha da pimenteira (はとうがらし-葉とうがらし). A pimenta verde é um tanto quanto ardida. Já a shishito é menos ardida, pois é colhida antes de se tornar madura, na cor vermelha. Pode ser preparada como tempurá, refogada, grelhada ou cozida. Rica em vitamina C, ajuda a combater o cansaço do verão. As folhas de pimenteira também são verduras que podem ser refogadas, preparadas em conserva ou colocadas em pratos com molho. Seu sabor é levemente ardido mas não tão picante quanto as pimentas vermelha ou amarela. Sansho (さんしょう-山椒) é conhecida no Brasil como pimenta-do-Japão. Consome-se tanto as folhas como frutos e as sementes. Apesar do nome, não é ardida, pois tem um sabor mais cítrico, parecido com as frutas como a laranja ou limão. Pode cozinhar junto com o arroz, colocando azeite de oliva, como pode ser usado como tempero adicional. É aromático e saboroso.

Ashitaba (アシタバ-明日葉), tem o nome científico de Angelica keiskei e é um vegetal típico do Japão. Essa verdura é usada desde antigamente para fins medicinais, de tão rica que é, e era chamada de verdura da longevidade. Rica em minerais, vitaminas, fibras e proteína de alta qualidade. Nos últimos anos tem sido considerada verdura top, especialmente por conta da calcona (cetona aromática) do seu caule. É uma planta com incrível poder vital. Se cortada hoje, amanhã já está brotando, por isso a planta é chamada de “verdura do amanhã”. Ela pode ser preparada picada e cozida com arroz, colocada no misoshiru, tempurá, refogada e nos cozidos. Se encontrá-la pode comprar, pois é muito saudável. Combina com maionese, frango e atum.

Edamame (えだまめ-枝豆) ou soja verde vem chamando à atenção do mundo. O soja em vagem é colhido e vendido fresco para ser cozido, como se fosse ervilha. Pode ser servido só com sal integral ou nas saladas, molhos, caldos, sopas, como quiser. Para quem gosta de uma cerveja, é imprescindível servir-se do edamame como aperitivo.

Orelha de Judas (きくらげ-木耳) é um cogumelo, que depois de seco fica com uma cor escura, quase preta. É um alimento indispensável na gastronomia chinesa, também muito usado em Taiwan, Vietnã e Japão. Um de seus tesouros é a vitamina D, além de outras como a C, B1, B2, B6 e muitos minerais. Se não encontrá-lo fresco pode comprar o desidratado nos supermercados. Ele é usado em molhos, caldos, misoshiru e refogados. Combina com outras verduras e também com frango e carne de porco.

Perilla (しそ-紫蘇): no Japão é consumida em folhas verdes ou vermelhas (tem um tom roxo) e também é conhecida como ooba (大葉). Além do uso culinário, no sushi, por exemplo, ela tem propriedades medicinais: antialérgica, antibacteriana, antisséptica, expectorante e tônica. São ricas em cálcio, ferro e ômega 3. Podem ser usadas cruas, em saladas (cortadas bem fininhas) e acompanhamentos de molhos. Combinam com verduras, tofu, kimchi, peixes e frutos do mar.

Baby corn (ベビーコーン): como o próprio nome diz, é o milho bebê, ainda não no ponto de colheira. Esse vegetal deve ser consumido com a palha, espiga inteira e até o cabelo. É macio e todo o conjunto tem gosto de milho verde. Todos os vegetais baby têm uma concentração de nutrientes e o milho não foge a essa regra. Pode ser preparado como tempurá, cozido no vapor e servido em salada, refogado ou grelhado.

Baby melon ou melãozinho (小メロン) ou komeron: esse pequeno fruto pode ser cultivado como colhido por perto dos rios. Pode ser consumido com casca e seu sabor se assemelha a um pepino doce. No entanto, a crocância é maior do que o pepino. As sugestões são fazer tsukemono (conserva japonesa) só com sal integral, missô ou cerveja com sal e pimenta, picles, tempurá, marinado para servir com peixe, salada ou refogado com frango ou carne moída.

Nigauri ou goya (にがうり-ゴーヤ-苦瓜): é conhecido como melão-de-são-caetano no Brasil e teria sido levado para lá pelos africanos, apesar de ser originário da Ásia. É um fruto amargo e, no Japão, é consumido verde. No Brasil, costuma-se esperar ficar maduro, de cor vermelha, e come-se as sementes. O povo de Okinawa difundiu esse tipo de “melão” pois é muito usado, tanto para a culinária local, quanto para o chá. Para não ficar com o sabor amargo acentuado, antes de prepará-lo, basta passar uma colher de sopa e retirar a película branca que fica entre as sementes e o fruto verde. Depois, pode ser preparado em salada (cru), refogado, no misoshiru, suco detox, tempurá, assado e desidratado só com sal (chips) e no tradicional prato de Okinawa, o goya champuru, que é um refogado com carne de porco, ovo e tofu. É riquíssimo em proteína, vitamina C, outras vitaminas e sais minerais.

Caruru-da-bahia (モロヘイヤ em japonês ou originalmente Mulukhiyah): Sob o nome científico Corchorus olitorius é originária da Índia e África. É uma planta com um pouco de gosma, não tanto quanto o quiabo, é riquíssima em nutrientes, ao ponto de ser chamada de “da família real”, no idioma árabe. Tem poucos anos que ela entrou para a mesa das famílias por ter se adaptado para ser cultivada no Japão. Se for servi-la crua, a recomendação é usar somente as folhas em saladas ou cortadas e misturadas com o natto. O caule pode ser cortado, depois levemente fervido e usado em salada, sopas, caldos, misoshiru. Depois de levemente fervida, perde-se a gosma. As folhas podem ser usadas para tempura e refogados. As folhas e caule podem ser batidos para smoothie ou suco detox.

Na próxima matéria conheça as frutas, peixes e frutos do mar do verão.

