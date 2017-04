Países vizinhos da Coreia do Norte devem se preocupar com um ataque?

A Coreia do Norte vem conduzindo lançamentos de mísseis e testes com mais frequência nos últimos meses, incluindo um em abril.

Com as tensões aumentando na Península Coreana, a possibilidade de um míssil ou arma nuclear atingir a Coreia do Sul e o Japão se tornou agora mais real, segundo a reportagem da BBC.

Qual a probabilidade de uma ataque nuclear ou de mísseis?

Segundo observadores, enquanto a Coreia do Norte está trabalhando para atingir total capacidade de mísseis nucleares, é muito duvidoso que o país tenha um míssil de longo alcance atuante que possa atingir os EUA.

Vários de seus recentes testes de mísseis, incluindo um executado neste mês, falharam.

Uma visão é que as ameaças da Coreia do Norte são somente uma “pose” e é pouco provável que o país siga com um real ataque, segundo a reportagem da BBC. Entretanto, se o Norte fosse realmente atacar, os países vizinhos Coreia do Sul e Japão poderiam ser alvos principais.

Aparentemente, Pyongyang tem trabalhado em mísseis que podem atingir os países:

Coreia do Sul e Japão estão com medo?

Ambos os países têm sistemas de defesa antimísseis, alguns deles fornecidos pelos EUA, que podem deter mísseis que se aproximam.

O sistema do Japão emprega os navios destróiers Aegis e unidades de base em terra Patriot PAC-3, de acordo com seu Ministério da Defesa. Na Coreia do Sul, os EUA estão com planos de movimentar seu polêmico sistema de defesa antimísseis THAAD.

Ambos os países também conduziram exercícios militares pré-planejados com os EUA.

Autoridades japonesas também passaram orientações sobre como sobreviver a um ataque de míssil, além disso emitirá alertas aos cidadãos através de um sistema chamado J-Alert. Segundo as autoridades, levaria somente cerca de 10 minutos para um míssil atingir o Japão.

A província de Akita (onde um míssil norte-coreano caiu a cerca de 350km ao largo de sua costa), conduziu um exercício de evacuação no mês passado e várias outras autoridades locais estão pedindo por treinamentos em todo o país, segundo reportagem do Japan Times.

Enquanto isso, na Coreia do Sul, que está mais acostumada com as ameaças do Norte, o clima parece estar menos tenso com poucas preparações de defesa civil.

Em razão de sua localização, a somente 56km da fronteira norte-coreana, a capital da Coreia do Sul, Seul, também está vulnerável ao fogo de artilharia.

A Coreia do Norte já atacou antes?

No mês passado Pyongyang lançou vários mísseis em direção ao Mar do Japão, com 3 deles caindo em águas japonesas. O primeiro-ministro Shinzo Abe chamou a ação de um “novo estágio de ameaça”.

Autoridades japonesas também disseram que um míssil norte-coreano de longo alcance, lançado em fevereiro de 2016, passou sobre a província de Okinawa, viajando a 1.600km dentro de 10 minutos.

Já a Coreia do Sul tem uma longa história de conflito com o Norte.

Um dos incidentes mais sérios ocorreu em 2010, quando o Norte bombardeou a ilha de Yeonpyeong na fronteira marítima entre os dois países, matando vários soldados e civis.

Ainda naquele ano um navio da marinha sul-coreana afundou na mesma área, matando 46 marinheiros. O incidente foi atribuído a um torpedo norte-coreano lançado de um submarino.

Em 2015 Pyongyang também lançou um míssil em direção à cidade sul-coreana de Yeoncheon, na fronteira oeste, levando à evacuação da população.

