Conhecendo Lagoinha do Leste – um paraíso em Santa Catarina

Lagoinha do Leste – SC

por Adriano Marques

Para quem chega em Florianópolis capital do estado de Santa Catarina, pensa que vai encontrar somente praias belíssimas, acessos fáceis a todas as praias, e claro um bom descanso, está enganado.

Pois a Ilha da Magia tem tudo isso, mas também muitas aventuras e trilhas maravilhosas como a da Lagoinha do Leste, no sul de Florianópolis.

Antes de iniciar a trilha, o passeio começa com um banho cultural, já que na Praia do Matadeiro você encontrará a Barraca do Edu, um morador local que tem além de um maravilho milho verde e deliciosa água de coco, vende também livros, sim ele possui um sebo em plena praia! Vale a pena conhecê-lo, o bate papo e a alegria são excelentes.

A trilha possui 2 km de extensão e é considerada leve, com trechos moderados devido a subidas e descidas de pedras e mata densa, mas a vista do costão de pedra que você acompanha fazendo a caminhada, e dos rochedos banhados por águas cristalinas e de cor esmeralda claro como escuro, é uma experiência única.

Importante ir de tênis pois o terreno é bem acidentado, e em algumas épocas do ano devido as chuvas você pode encontrar durante a trilha, pedras que desceram pela encosta e árvores caídas, além de animais silvestres como cobras. Nessa minha visita não encontrei nenhum animal, mas existem relatos dos nativos da existências delas, vale a pena tomar cuidado. Lembrando que todos podem fazer a trilha tanto crianças como adultos, levando sempre água e protetor solar porque em determinados meses do ano o sol castiga durante a parte fora da mata.

Como é um local afastado do grande centro da ilha, a tranquilidade e o silencio são contínuos durante todo percurso, sendo interrompido somente pelo barulho das águas e dos pássaros. Com vista para Ilha do Campeche, Praia da Armação e Joaquina e se o tempo tiver bem limpo, sem nuvens podemos ver a cidade de São Josá, além das cachoeiras no percurso.

Quando você passa o trecho dentro da mata fechada e chega no paredão de pedra, irá se deparar com a toca da Baleia, local onde os pescadores afirmam que as baleias que eram caçadas às vezes se escondiam.

A trilha inteira é repleta de belíssimas paisagens e quase sempre vazia, exceto nas altas temporadas. Mas, após passar a última subida entre as pedras, a paisagem te congela, a Lagoinha do Leste te conquista, amor a primeira vista, confira!!

Se for à Florianópolis não deixem de conhecer a Lagoinha do Leste, local que arrisco a dizer ser um dos mais bonitos da Ilha da Magia que somente conheci graças à amiga Silvia Matos, moradora local que me guiou por todo sul da ilha apresentando paisagens paradisíacas.

Minasama, é isso aí! Espero que tenham gostado! O Mochileiro, Adriano Marques fica por aqui e convida a todos para virem conhecer esses e outros locais do Brasil e do Mundo, breve novas expedições e você claro vem na mochila comigo.

Veja também outras matérias de paraísos tropicais:

Adriano Marques – mochileiro e fotógrafo

São Paulo – Brasil

Instagram: @omochilero – https://www.instagram.com/omochilero/

Facebook: Adriano Marques – https://www.facebook.com/adriano.marques.5036