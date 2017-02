Conheça a Ilha do Campeche, um paraíso localizado no litoral catarinense!!

Ilha do Campeche, a Cancún brasileira

Por Adriano Marques

Nossa segunda viagem deste ano de 2017 começa com esse nascer do sol espetacular!!

Encontramos um paraíso diante de nossos olhos!! Sim, a Ilha do Campeche em Florianópolis, Santa Catarina é um dos mais belos oásis paradisíacos do Brasil e do mundo!

Começando pelo povo alegre e comunicativo da Praia da Armação, de onde saem as embarcações que levam todos até a ilha. Todos os barcos de transporte para Ilha do Campeche saindo da Praia da Armação fazem parte da Associação de Pescadores local. Pescadores estes que foram muito educados, respeitosos e nos atenderam e apoiaram com o maior carinho possível em nossa viagem.

O passeio custa R$90,00 ida e volta, e crianças até 6 anos não pagam. Ao chegar na Ilha de Campeche, o desembarque é realizado na única praia da ilha. Há pontos muito bem sinalizados na beira da praia fazendo com que todos tenham contato imediato com a água cristalina e de temperatura agradável do local.

Todos os passeios na ilha são realizados por monitores ambientais especializados, como o Guilherme Silva, que nos atendeu e orientou junto aos demais. É proibido percorrer qualquer trilha ou passeio na ilha sem a presença de um monitor ambiental.

A ilha possui 1.500 metros de extensão, tendo somente uma praia com 800 metros, e o principal passeio é a ida até a Pedra da Vigia, ao sul da Ilha do Campeche, onde a vista é surpreendente.

Da Pedra da Vigia pode-se ter a visão total de Florianópolis, capital catarinense, e em especial a Praia da Joaquina. Como nos orientou o monitor ambiental David, A Pedra da Vigia leva esse nome devido aos pescadores que ali ficavam para observar e avisar quando avistavam as baleias para captura.

Na ilha a vegetação possui tanto espécies da mata Atlântica como do cerrado, tendo até mesmo alguns tipos de cactos do sertão nordestino. Para explorar as trilhas, o custo é em média de R$10 a R$20, e todas valem a pena como podem conferir nas imagens, em especial a trilha da Pedra Preta com desenhos rupestres.

O mergulho custa em torno de R$45,00 e já inclui o aluguel da roupa, máscara, snorkel, monitor e condução através de embarcação de pesca artesanal. Esse passeio é um caso a parte, devido a beleza do mar, transparência da água de até 6 metros dependendo das condições do clima e uma variedade infinita de animais como tartarugas, peixes diversos, cavalos marinho, além de que em determinadas épocas é possível avistar baleias orcas que buscam as águas da ilha para se reproduzirem.

Além dos animais como o quati (que vale lembrar são silvestres e roubam todo e qualquer tipo de objeto e comida), que requer uma atenção especial devido aos dentes e garras afiadas, e as aves nativas que são o Tié-sangue, ave em extinção e a Saíra 7 cores, que infelizmente não conseguimos registrar.

Existe um limite permitido de visitantes na ilha, portanto garantam sua passagem assim que chegarem na Praia da Armação em Florianópolis, e bom passeio!

Para encerrar, não posso deixar de agradecer o apoio e a atenção total recebida pelo Sr. Aldori Ribeiro de Souza – Vice Presidente da Associação de Pescadores da Praia da Armação, do IPHAN – Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (www.iphan.gov.br), do Sr. Beniga (Manoel Joaquim Da Silva), pescador desde 1956 com o Barco Baleieira Marina II, que é o barco que leva todos ao mergulho e que segundo ele, é o mais antigo e mais bonito da ilha, assim como ao seu filho Gustavo de Oliveira.

Dica importante: leve protetor solar!!

Na ilha há um restaurante que serve refeições, mas vale a pena levar um lanche e água.

Os barcos costumam ficar em média de 4 horas na ilha, portanto fique atento para não perder a hora do embarque, já que normalmente é pago ida e volta no mesmo barco.

Minasama, é isso aí! Espero que tenham gostado, O mochileiro Adriano Marques fica por aqui e convida a todos para virem conhecer esses e outros locais do Brasil e do mundo!! Em breve novas expedições e você claro, vem na mochila comigo!!

Adriano Marques, fotógrafo e mochileiro

São Paulo – Brasil.

Instagram: @omochilero – https://www.instagram.com/omochilero/

Facebook: Adriano Marques – https://www.facebook.com/adriano.marques.5036