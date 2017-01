Turismo no Brasil: desbravando as belezas de Bom Jardim

Um lugar chamado Bom Jardim

Por Adriano Marques

O Brasil é tão rico em belezas naturais que fica difícil mensurar e escolher um local para ser a nossa primeira viagem do ano, mas como temos que escolher uma, Bom Jardim no Mato Grosso, foi a escolhida, e como dizem todos na região – É mais que bonito, é lindo – fazendo uma comparação e brincadeira com a cidade de Bonito no Mato do Grosso do Sul que em breve publicaremos aqui também.

O município de Bom Jardim é um distrito de Nobres – MT, e a cidade está localizada entre os municípios de Nobres, Cuiabá (capital do MT) e Chapada dos Guimarães. Indo de carro, saindo de Cuiabá, o melhor caminho é seguir pela represa do Manso e, o ideal é ir com carro próprio ou alugado, a maioria dos passeios requer deslocamento distante da cidade.

E para começar a nossa aventura com muita adrenalina, emoção e força na peruca, o primeiro local visitado foi a Cachoeira Serra Azul, que possui águas cristalinas com sua tonalidade que explica o nome do local e, uma queda d’água de aproximadamente 40 metros.

Quero dizer, força nas pernas pois a Cachoeira Serra Azul começa numa trilha de 700 metros pela mata fechada, sendo 500 degraus, e entre subida e descida até a cachoeira você pode descer por uma tirolesa com visual magnífico.



Na cachoeira, pode-se tanto contempla-la como fazer flutuação e banho junto com as Piraputangas, famoso peixe da culinária local, além de outras espécies de águas cristalinas.

Todo percurso entre os passeios estão inseridos em meio a natureza, que faz todo diferencial podendo encontrar tanto animais domésticos nas fazendas, como animais silvestres de fácil visualização como as araras, siriemas, gaviões, corujas etc.

Após a Cachoeira Serra Azul dá tempo de fazer no mesmo dia a flutuação no Rio Triste, com percurso de 1.200 metros descendo o rio onde o turista pode ver as plantas e uma diversidade única de peixes como o destemido Dourado, o rei do rio, as cores da Piraputanga, Pacu, Piavas, Curimbatá e arraias. O retorno é realizado por uma trilha até o início da flutuação.

Visitar esse local é conhecer o paraíso, para quem gosta de cachoeiras e águas cristalinas, a natureza te abraça de uma forma inexplicável e, conviver mesmo que por poucas horas próximos aos animais, nos traz a sensação de que realmente somos uma família universal.

Além desses dois passeios mostrados, em Bom Jardim pode ser feito também os seguintes passeios:

Aquário Encantado, Lagoas das Araras, Reino Encantado, Boia do Quebó, Balneário Estivado, Boia e Rio Salobra que são os passeios que em breve também mostraremos aqui no Portal Mie.

Algumas dicas são importantes a serem seguidas para que tudo corra perfeitamente:

Leve roupa de banho, roupa de baixo para se trocar após o passeio e toalha. Câmera subaquática é recomendada para a maioria dos passeios, sendo que algumas agências ou pousadas alugam, porém confirmem a necessidade de agendamento dos equipamentos.

Geralmente está incluso nos passeios o acompanhamento de guia de turismo, sandália, colete, máscara e snorkel. Os passeios em média tem a duração de 2 a 4 horas dependendo do local escolhido.

E com a sua permissão quero indicar a Pousada Bom Jardim, que está localizada na Vila Bom Jardim, à 65 km de Nobres e 140 km de Cuiabá. Esta pousada é a primeira da região e dispõe de 14 apartamentos completos. Vale a pena conhecer!!

Segue contato,

www.pousadabomjardim.com

contato@pousadabomjardim.com

Para acompanha-los nos passeios a recomendação é pelo excelente guia “Bugio”, conhecedor de todos os lugares devido ser nascido e criado na região, alegre, muito bem humorado e super divertido.

Minasama, é isso aí espero que tenham gostado, O Mochileiro, Adriano Marques fica por aqui e convida a todos para virem conhecer esses e outros locais do Brasil e do Mundo! Em breve novas expedições e você claro, vem na mochila comigo!!

Adriano Marques, fotógrafo e mochileiro – São Paulo – Brasil

Instagram: @omochilero – https://www.instagram.com/omochilero/

Facebook: Adriano Marques – https://www.facebook.com/adriano.marques.5036