Conheça a passarela suspensa mais longa do Japão

A passarela suspensa para pedestres mais longa do Japão, a Mishima Skywalk, que levou 3 anos para ser concluída, foi inaugurada em Mishima (Shizuoka) no dia 14 de dezembro de 2015.

Mesmo durante a semana, o local é muito visitado por turistas, tanto estrangeiros quanto japoneses.

Em dias claros o local oferece vistas deslumbrantes do Monte Fuji, da Baía de Suruga e da Península de Izu. Contudo, no dia em que a equipe visitou a área, não foi possível apreciar todas essas vistas porque estava nublado. Uma pena!

A ponte tem 400m de comprimento e 70.6m de altura, sendo que a largura do caminho para pedestres é de 1.6m, possibilitando um acesso tranquilo sem ter que dar passagem para quem vem no sentido contrário.

Flower Drop:

Amuletos feitos de madeira, que foi colhida devido ao desmatamento florestal, com sementes de flores colados neles, são vendidos em lojas na área norte. Você pode fazer um pedido e “semeá-los” (jogá-los) da ponte.

Ao atravessar a ponte, no outro lado, há plataformas de observação e uma floresta chamada Kicoro no Mori, com trilhas entre as árvores que proporcionam uma caminhada bem agradável.

Na entrada próxima ao estacionamento há uma área chamada Sky Garden com várias lojinhas de lembrancinhas e locais para comer. O que mais chama atenção nessa área é a decoração com flores naturais no teto, como se fossem lustres, além do aroma agradável.

Confira mais fotos registradas pela equipe do Portal Mie:

Informações:

Mishima Skywalk (三島スカイウォーク)

Horário: das 9h às 17h

Entrada: adultos ¥ 1.000 / estudantes do ginásio e ensino médio: ¥ 500 / estudantes do primário: ¥ 200

Estacionamento: 400 vagas (gratuito)

Site: Mishima Skywalk

Localização no Google Maps, veja aqui



Imagens: Portal Mie