Samsung Galaxy S8: este pode ser o design final!

A imagem do design do Samsung Galaxy S8 (S8) foi publicada por um “profissional de informações vazadas”, Evan Blass, que possui um grande histórico de informações vazadas no mundo dos smartphones.

Este novo modelo não possui o botão físico como no design anterior e, assim como o Galaxy S7 Edge, a tela cobrirá totalmente a frente do smartphone. A moldura será menor do que nos modelos anteriores e cobrirá apenas uma pequena parte de cima e de baixo do aparelho.

Informações relacionadas aos invólucros e softwares não foram vazadas desta vez. Entretanto, como falta um mês para o anúncio oficial do S8, até lá, muitos rumores e informações vazadas poderão surgir na Internet.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 de março de 2017

O tempo em que este vazamento foi publicado é interessante, já que a Samsung está passando por uma situação delicada. Dia 2 de março foi o último dia da Mobile World Congress, a maior feira de celulares do mundo. A Samsung havia anunciado seu principal produto nesta feira durante os últimos 3 anos. Contudo, este ano, a Samsung apenas anunciou dois novos tablets e decidiu anunciar seu o S8 em um evento em Nova Iorque, em março.

Fonte: Techcrunch JP