Galaxy S8: Veja o que foi confirmado e os rumores da nova geração

Falta pouco tempo para o sucessor do Galaxy S7 vir ao mercado dos smartphones. O novo Galaxy S8 (será mencionado como S8 neste post) deve aparecer no mercado ainda no primeiro trimestre de 2017. Até seu lançamento, temos que nos contentar com rumores e vazamentos e outras pistas que nos mostram o que esperar do S8. E acredite, se tudo estiver certo, o S8 pode trazer mudanças revolucionárias.

Porém, o que se sabe é que o S8 é uma tentativa da Samsung de compensar as explosões do “esquentadinho” da família, o Galaxy Note 7, cujas baterias explodiam com frequência e a empresa teve que realizar um recall global do aparelho.

O S8 pode ser a “redenção” da Samsung e superar todas as expectativas. Vamos conferir?

Design – Adeus, botão Home

O boato do fim do botão Home vinha desde o ano passado e ganhou ainda mais força com o vazamento do S8 no Weibo – uma rede social popular na China. Ainda não há nada confirmado, mas é um começo.

Fora isso, os rumores também dizem que as funções do botão Home e o leitor de impressões digitais estariam embutidas na tela, mas ainda não está claro como tudo isso vai funcionar. Além disso, alguns boatos dizem que a empresa quer que a frente do aparelho seja composta apenas de tela. As bordas inferiores e superiores devem permanecer, porém menores e reduzidas.

Também há a probabilidade de a entrada para fones de ouvido seja removida, assim como o iPhone.

Especula-se ainda que a Samsung pretende permanecer com o modelo de bordas curvas do Galaxy Edge. O tamanho da tela ainda não foi confirmado, mas se especula que pode chegar a 5,7 polegadas no S8 e 6,2 polegadas no S8+.

Desempenho – Quase um computador

De acordo com inúmeros sites, a Samsung vai alavancar ainda mais a capacidade de processamento do S8, deixando seus concorrentes para trás.

De acordo com o site BGR, o Samsung S8 poderá ser o primeiro aparelho no mercado a possuir a incrível quantidade de 8GB de RAM. Ainda que os 8GB de memória possam não fazer muita diferença efetiva na prática, devido ao gerenciamento do recurso pelo sistema operacional da Google, é uma ótimo diferencial do S8.

Outros rumores dizem que o “brinquedinho” virá com “apenas” 6GB de RAM e 256GB de capacidade de armazenamento, equiparando-se com o iPhone. Atualmente, a linha do Galaxy oferece a capacidade padrão de até 64GB e espaço para cartão SD.

Outro importante avanço é o processador Snapdragon 835, que acabou de ser lançado pela Qualcomm. Entretanto, as baterias serão fabricadas pela Samsung SDI, a mesma que produziu as do Galaxy Note 7.

O aparelho ainda pode contar com um mode de ultra performance, o “Beast Mode”.

Novas funções – Sistema de inteligência artificial da Samsung

Segundo o site GSMArena, o S8 terá a função que permite transformar o aparelho em um computador, conectado com teclado, monitor e mouse. Este função é semelhante a Continuum, presente no Windows 10. De acordo com o vazamento, esta novidade teria o nome de Samsung Desktop Experience.

Na imagem acima, o S8 está conectado ao monitor por um cabo. Já o teclado e o mouse parecem estar pareados por bluetooth. Aliás, o S8 pode vir a ser o primeiro smartphone com Bluetooth 5.0.

Já foi confirmado um sistema de inteligência artificial feito pela própria Samsung. Ele será como a Siri da Apple. O site Engadget aposta que esta nova função poderá funcionar nos aplicativos nativos do aparelho. Uma caneta como acessório também pode aparecer.

Dual Câmera



Não há muitos relatos e confirmações sobre a câmera do S8.

Mas o que se pode especular é uma nova tecnologia de zoom e câmeras duplas, como as do iPhone 7 Plus. Mas, aparentemente, a Samsung planeja impulsionar o desempenho da câmera traseira. Também não é de se estranhar se a Samsung lançar o S8 sem câmeras duplas, já que a empresa aparenta querer melhorar ainda mais as câmeras frontais e traseiras, sem necessariamente implantar câmeras duplas.

Não há muitas informações sobre a câmera, infelizmente.

Lançamento – Entre Fevereiro e Março

Geralmente, a Samsung costuma lançar seus novos modelos da Galaxy na maior feira de celulares do mundo, a Mobile World Congress, que acontece em Barcelona. Este ano, a feira ocorrerá entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março.

Contudo, há outro forte rumor de que a Samsung irá apresentar o S8 em março, em uma apresentação em Nova Iorque.

Ambas as datas batem com a previsão de produção em massa do S8, em março. A Samsung planeja produção inicial de 10 milhões de unidades e pensa em bater 60 milhões de vendas no futuro.

Fonte: Tecnologia UOL e Tecmundo