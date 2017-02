Vice-presidente da Samsung é preso por corrupção

O herdeiro e vice-presidente da Samsung Group, a maior corporação da Coreia do Sul, Lee Jae-Yong foi preso pela suspeita de corrupção e outros delitos no âmbito político.

A promotoria especial buscou uma ordem de prisão contra Lee, acusando-o de pagar propina para Choi Soon-Sil, uma amiga próxima da presidente Park Geun-Hye, para obter a aprovação da Comissão de Comércio Justo em uma polêmica junção de duas filiais da gigante tecnológica em 2015 e o recebimento de posições avantajadas nas participações cruzadas das ações da empresa. Estima-se que os valores totais da propina girem em torno de US$37 milhões.

Os promotores especiais, que estão investigando os escândalos políticos em uma posição independente do governo, pediu a prisão do vice-presidente Lee em Janeiro, mas o Tribunal do Distrito Central de Seul não aprovou a necessidade de prisão.

Entretanto, a promotoria continuou as investigações, e com as novas evidências e suspeitas, pediu novamente a prisão do herdeiro da Samsung. O tribunal aprovou a prisão de Lee devido aos resultados das investigações ocorridas entre os dias 16 e 17 deste mês. A decisão jurídica também levou ao afastamento da presidente sul-coreana.

Lee ainda enfrenta acusações sobre suborno e a perícia continuará a investigar o vice-presidente da Samsung, a presidente Park e Choi. Acredita-se que a prisão de Lee repercuta negativamente na gestão da Samsung.

Fonte: NHK News