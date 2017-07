Maioria desaprova governo de Abe; 61% das pessoas não confiam no primeiro-ministro

Durante os últimos dias, a NHK realizou uma pesquisa de opinião por computador com 1.233 pessoas acima de 18 anos de idade. Segundo essa pesquisa, 35% dos entrevistados apoiam o governo de Abe, uma queda de 13 pontos em relação ao mês anterior. Em contrapartida, 48% responderam que desaprovam o governo, constatando-se um aumento de 12 pontos.

Embora seja complicado comparar as pesquisas de maneira simples devido aos diferentes métodos de levantamento, esta foi a primeira vez que a taxa de desaprovação ultrapassou a de aprovação desde agosto do ano passado, quando a deliberação das “leis relacionadas à segurança” foi discutida na Câmara dos Conselheiros.

Segundo a pesquisa, em relação aos motivos da aprovação do governo, 44% dos entrevistados responderam que “(o atual gabinete) parece melhor do que os gabinetes de outros partidos”. Os outros motivos foram: “capacidade de execução” (19%), “melhor partido para se votar” (16%), entre outros.

Em contrapartida, o maior motivo da desaprovação do governo foi a “falta de confiança nos políticos envolvidos”, com 44% dos votos. Os demais motivos foram: “falta de expectativa nas políticas” (29%) e “os outros gabinetes parecem serem mais promissores” (8%).

Além disso, a pesquisa também abordou outros assuntos como o lançamento do míssil balístico no Mar do Japão em 4/Jun e o primeiro sucesso obtido em um teste de lançamento de míssil intercontinental pela Coreia do Norte. De acordo com a NHK, 84% dos entrevistados sentem insegurança em relação à movimentação da Coreia do Norte, sendo que 46% responderam que se sentem extremamente inseguros. Apenas 11% das pessoas responderam que não se sentem inseguras.

Além disso, a pesquisa também perguntou a opinião dos entrevistados sobre o APE (Acordo de Parceria Econômica) entre o Japão e a UE (União Europeia), que prevê a abolição das taxas aduaneiras dos automóveis japoneses em 7 anos pela EU e das taxas do queijo europeu em determinadas quantidades dentro de 15 anos. Em relação a isso, 59% das pessoas disseram que aprovam a decisão de parceria econômica, sendo que 9% mostraram aprovação total, já 25% responderam que não aprovam a decisão.

Pesquisa do Asahi Shimbun mostra que 61% das pessoas não confiam em Shinzo Abe

Na entrevista de opinião por telefone realizada no último fim de semana pelo Asahi Shimbun sobre a confiabilidade das ações de Shinzo Abe a partir de suas declarações e atividades políticas, Apenas 36% das pessoas declararam que confiam no primeiro-ministro. Em compensação, 61% dos entrevistados responderam que não confiam em Shinzo Abe, e 1/3 afirmou que desconfiam totalmente do primeiro-ministro.

Fonte: NHK News e Asahi Shimbun