Coreia do Norte diz que o disparo do ICBM foi bem sucedido e se tornou uma ‘potência nuclear’

Uma transmissão com informativo especial foi realizada às 15h30 (horário Japão) desta terça-feira (4). Esse noticiário foi para ressaltar que o lançamento do ICBM-míssil balístico intercontinental, direcionado ao Japão, “foi um sucesso”. Ele foi lançado por volta das 9h39 desta manhã, por ordem do líder Kim Jong-un, ao qual deu o nome de ‘Marte Tipo 14’. O míssil atingiu a distância de 933Km, caindo na ZEE-Zona Econômica Exclusiva do Japão, atingindo uma altura de 2.802Km, segundo o informe.

‘Potência nuclear’ declarou Pyongyang

A mídia estatal também divulgou fotografias do lançamento do ICBM e dos militares acompanhados pelo líder Kim Jong-un, sorrindo de alegria, pelo sucesso do evento.

É a primeira vez que Pyongyang anuncia tal feito. “Tornamo-nos uma potência nuclear importante, com míssil balístico intercontinental juntamente com as armas nucleares”, afirmou a apresentadora, com orgulho.

Por outro lado, o Comando do Pacífico dos Estados Unidos afirma que não se trata de um ICBM e sim um míssil de médio alcance. Diante dessas informações, Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul ainda prosseguem com as análises.

“A situação se agrava a cada lançamento”, referindo-se ao ICBM

Na tarde desta terça-feira o Ministério da Defesa do Japão se pronunciou dizendo que “há possibilidade da Coreia do Norte ter adquirido tecnologia avançada para mísseis balísticos”, segundo a NHK.

O chefe de gabinete da Força de Autodefesa Marítima do Japão disse na frente dos jornalistas que “a situação se agrava a cada lançamento por melhora no desempenho”, referindo-se ao míssil lançado hoje. Assim, ele pensa que é preciso pensar nas ações sob diversos ângulos, pois o assunto requer vigilância total.

Fontes: NHK e ANN Fotos: NHK