Coreia do Norte lança míssil em direção ao Mar do Japão

Por volta das 9h56 de hoje (4), a NHK emitiu uma informação rápida sobre um míssil lançado pela Coreia do Norte. Segundo o Ministério de Defesa, há a possibilidade de o míssil cair nas Zonas Econômicas Exclusivas (ZEEs) do Japão, áreas marítimas com o direito exclusivo sobre os recursos marítimos.

Segundo o exército sul-coreano, o míssil foi lançado de Banhyon, ao norte de Pyongyang, por volta das 9h40 desta manhã. Autoridades do exército também confirmaram o lançamento do míssil.

Autoridades do governo analisaram que o míssil lançado foi o mesmo testado em 14 de maio deste ano. Neste lançamento, o míssil havia voado por cerca de 30 minutos até cair nas ZEEs e havia atingido a altitude de 2000km.

Segundo informações do governo, o míssil foi lançado com a “trajetória lofted”, que permite o míssil ser lançado em um ângulo maior do que o normal, atingindo uma maior altitude.

Após o anúncio do governo, a Guarda Costeira lançou o “alerta de navegação” por volta das 9h55. Caso um objeto estranho seja avistado, a Guarda Costeira pede para enviar-lhes um chamado de emergência. Segundo a Guarda Costeira, não houve nenhuma informação sobre navios e barcos que sofreram danos.

Desde maio deste ano, esta é a quinta vez que um míssil norte-coreano atinge ZEEs do Japão, incluindo o desta vez.

Exército coreano confirma lançamento de míssil balístico

As Autoridades de Estado-Maior do exército sul-coreano anunciaram que se trata do lançamento de um míssil balístico. Segundo as autoridades, a Coreia do Norte havia lançado diversos mísseis de curto alcance na área marítima a 200km do Mar do Japão em 8 do mês passado. As mídias norte-coreanas anunciaram que se tratava de um novo míssil e os testes foram um sucesso.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in recebeu o relatório do exército e ordenou a realização da “Conselho de Segurança Nacional” (NSC) para as 11h30 desta manhã.

Autoridades do Ministério das Relações Exteriores, em coletiva de imprensa, disseram que “não sabemos a intenção, mas a Coreia do Norte também lançou mísseis nesta época, antes da reunião do G20. Há a possiblidade de a Coreia do Norte ter lançado para ameaçar a reunião do G20, que será na Alemanha neste ano.”

Secretário Geral do Gabinete anuncia que míssil caiu

Pouco antes das 10h30, numa coletiva de imprensa, o Secretário Geral do Gabinete, Yoshihide Suga, anunciou que “por volta das 9h39 de hoje, um míssil balístico foi lançado da costa oeste da Coreia do Norte. O míssil voou por 40 minutos e, aparentemente, caiu nas Zonas Econômicas Exclusivas do Mar do Japão.”

“No momento atual, não foram confirmadas informações sobre danos à navegações. O primeiro-ministro Shinzo Abe realizará um relatório imediatamente. O primeiro-ministro ordenou que as autoridades realizassem a coleta e análise imediata do míssil, fornecessem as informações de forma precisa e rápida, e confirmassem minunciosamente a segurança das navegações e outros. Estas foram as 3 exigências do primeiro-ministro para tomarmos as devidas medidas e nos prepararmos para uma situação imprevista”, completou o secretário.

Ministério alerta aviões sobre o lançamento do míssil

O Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte informou os aviões e outros sobre a situação, e os alertou sobre o míssil. Segundo o ministério, não foram relatadas informações de danos.

(Em atualização)

Fonte: NHK News