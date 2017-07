Cidade de Osaka faz alerta aos residentes sobre formigas venenosas

Autoridades da cidade de Osaka estão pedindo aos residentes que fiquem atentos à presença de uma espécie de formiga venenosa, a formiga-de-fogo.

De acordo com a NHK, autoridades municipais, incluindo aquelas encarregadas pela gestão de crise e educação, convocaram uma reunião de emergência na quarta-feira (5) após tais formigas terem sido encontradas no Porto de Osaka na semana passada.

No dia 30 de junho, especialistas espalharam inseticida no porto após terem descoberto as formigas. Posteriormente, uma formiga-de-fogo rainha morta foi encontrada pela primeira vez no Japão.

Os insetos provenientes da América do Sul, cujas picadas podem matar os humanos, cita a NHK, foram encontrados em Kobe e Nagoia no mês passado.

Autoridades disseram em uma reunião que escolas públicas do primário e do ginásio na cidade, assim como creches e jardins de infância, foram alertadas a tomarem cuidado quando as crianças brincarem nas áreas externas dos estabelecimentos educacionais.

Os participantes da reunião disseram que a homepage da cidade vai publicar notificações para as pessoas que moram perto de áreas onde as formigas-de-fogo foram encontradas.

A cidade pede aos residentes que reportem possíveis avistamentos da formiga venenosa e planeja intensificar a cooperação com o governo central para examinar se os insetos estão presentes em áreas ao redor do Porto de Osaka.

Fonte e imagem: NHK