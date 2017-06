Formigas venenosas também são encontradas em Nagoia

Uma espécie de formiga altamente venenosa foi detectada em uma área de armazenamento de contêineres no porto de Nagoia (Aichi), central do Japão, divulgou a NHK nesta sexta-feira (30).

Segundo funcionário do porto, uma análise detalhada realizada pelo Ministério do Meio Ambiente confirmou que são formigas-de-fogo, avistadas em 27 deste mês por um trabalhador local.

Essas formigas são originárias da América do Sul e sua picada pode causar dores fortes e choque anafilático, que pode resultar em morte.

Segundo a NHK, essa é a segunda área onde formigas-de-fogo foram avistadas no Japão. As primeiras foram encontradas em maio e no início de junho no Porto de Kobe (Hyogo), oeste do Japão.

Essa espécie de formiga se espalhou na China, Taiwan e outras partes da Ásia através de navios cargueiros e outras rotas nos últimos 10 anos.

Estima-se que nos Estados Unidos mais de 100 pessoas morrem anualmente após serem picadas por formigas-de-fogo.

Fonte e imagem: NHK