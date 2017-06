Pai é preso por suspeita de assassinato de esposa e filhos

Mitsuru Nakada (38), sargento da Divisão de Instruções de Comunicação da Sede da Polícia de Fukuoka, foi preso pela suspeita de assassinato da esposa e filhos.

Por volta das 9h00 da terça-feira (6), a polícia encontrou o corpo de Yuriko Nakada (38), esposa de Mitsuru, e de seus filhos Ryosuke (9), estudante do quarto ano da escola primária (ensino fundamental), e Miyu (6), estudante do primeiro ano da escola primária, na residência deles em Ogori (Fukuoka).

As investigações apontam que a causa da morte de todos foi asfixia. O corpo de Yuriko foi encontrado deitado de barriga para cima na cozinha do primeiro andar e os dois filhos estavam deitados no quarto do segundo andar. Marcas foram encontradas nos pescoços das vítimas.

Na tarde de quinta-feira (8), a polícia prendeu Mitsuru pela suspeita de assassinato de Yuriko a partir das investigações dos objetos remanescentes do local. Segundo a polícia, Mitsuru nega a suspeita.

Durante uma coletiva de imprensa, o diretor dos assuntos policiais Makoto Hisada, da sede da Polícia de Fukuoka, pediu desculpas pelo comportamento do policial. “Peço minhas sinceras desculpas pelo fato de um oficial da polícia ter cometido um crime tão brutal”, disse Hisada. O diretor policial também comentou que “não verificamos mudança de comportamento de Mitsuru.”

Segundo as investigações, havia muita fumaça dentro dos quartos quando encontraram os três corpos. Além disso, a polícia encontrou restos de carvão no local do crime. Veja mais detalhes clicando aqui.

A polícia continua investigando mais a fundo o caso.

Fonte: NHK News