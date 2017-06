Coreia do Norte dispara mísseis na direção do Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou vários mísseis antinavio de sua costa leste nesta quinta-feira (8), segundo as forças armadas da Coreia do Sul, salientando que eles voaram cerca de 200 km antes de caírem no Mar do Japão.

“A Coreia do Norte disparou vários projéteis não identificados nesta manhã das proximidades de Wonsan, província de Gangwon, que podem ser mísseis antinavio, em direção ao Mar do Japão”, disse um funcionário do Estado Maior. “A distância de voo foi de 200km”.

De acordo com o Estado Maior, as forças armadas da Coreia do Sul estão aumentando a vigilância contra a possibilidade de outras provocações, mantendo completa preparação.

Os lançamentos marcaram a 5ª rodada conhecida de disparos de mísseis desde o início da administração do presidente sul-coreano Moon-Jae-in no início de maio. Moon indicou uma intensiva para aliviar as tensões militares e melhorar as relações com a Coreia do Norte.

A nação comunista disparou um míssil balístico do tipo Scud no dia 29 de maio que, aparentemente, pode ser usado contra navios e alvos em terra.

Os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com a capacidade nuclear do Norte, principalmente com sua tecnologia de míssil balístico intercontinental (ICBM).

Em Washington, o chefe de defesa antimíssil dos EUA, James Syring, expressou preocupação sobre o ritmo de desenvolvimento do programa de mísseis norte-coreano.

Fonte: Yonhap News Imagem: KCN