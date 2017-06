Mísseis da Coreia do Norte não causaram impacto no Japão

Segundo o governo japonês, o lançamento de mísseis da Coreia do Norte desta quinta-feira (8) na direção do Mar do Japão não causou impacto imediato na segurança do país.

O Ministro de Relações Exteriores Fumio Kishida disse aos repórteres que não há nada indicando que os mísseis alcançaram a Zona Econômica Exclusiva do Japão (ZEE) e salientou que o Japão vai trabalhar com os Estados Unidos e a Coreia do Sul na coleta de informações e analisar o lançamento de mísseis pela Coreia do Norte.

O Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que mísseis antinavio foram lançados das imediações da cidade de Wonsan e voaram cerca de 200km antes de caírem no mar.

Em 2017, 9 lançamentos de mísseis balísticos foram realizados pela Coreia do Norte e recentemente um deles caiu em águas da ZEE do Japão no dia 29 de maio.

Enquanto Pyongyang disse que está trabalhando em um míssil balístico intercontinental que pode transportar uma ogiva nuclear em direção aos EUA, o território japonês está dentro do alcance de mísseis balísticos já desenvolvidos e testados.

Mais municípios no Japão realizaram seus primeiros treinamentos de evacuação de mísseis no último domingo após um que ocorreu em março na província de Akita, na costa do Mar do Japão.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK