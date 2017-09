Homem morre atropelado por trem em Aichi

O Portal Mie recebeu 3 mensagens de leitores dizendo que acham que foi um brasileiro residente no conjunto habitacional Chiryu (Aichi) que se suicidou.

Apesar de não ter informações claras a respeito, na segunda-feira (18), um homem morreu atropelado por um trem da Meitetsu. A ocorrência foi registrada pela manhã, por volta das 6h30, em um cruzamento da linha férrea com uma rua da cidade de Anjo (Aichi). Ele fica no bairro de Imahonmachi, no trecho entre as estações Ushida e Shin Anjo.

Assim que ocorreu o acidente o homem foi socorrido já com parada cardiorrespiratória. Em seguida foi constatada a morte dele.

No trem havia 22 passageiros, mas ninguém se feriu com o freio brusco.

Logo depois do acidente a polícia anunciou o caso. Informou que até aquele momento ainda não sabia da identidade do homem. Tampouco sabia o motivo que levou o homem a cruzar a linha férrea.

Fonte e foto: Chukyo TV