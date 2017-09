Peru expulsa embaixador norte-coreano

O Peru anunciou que pediu ao embaixador norte-coreano para deixar o país dentro de 5 dias em resposta aos frequentes lançamentos de mísseis balísticos e teste nucleares de Pyongyang.

Na segunda-feira (11), o ministério de relações exteriores peruano declarou que o embaixador Kim Hak Chol é uma pessoa não bem-vinda.

Segundo a reportagem da NHK, o ministério disse que a decisão foi feita à luz da negligência do Norte com os pedidos constantes do mundo para o país cumprir suas responsabilidades internacionais e seguir leis globais.

O ministério criticou as políticas da Coreia do Norte, dizendo que ela representa uma ameaça grave e inaceitável para a paz e segurança global.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, frisou a importância de isolar a Coreia do Norte durante uma visita às Américas Central e do Sul no mês passado. Ele pediu ao México, Peru, Brasil e Chile para romper laços diplomáticos e de negócios com a Coreia do Norte.

Na quinta-feira da semana passada, o México anunciou que estava expulsando o embaixador da Coreia do Norte no país.

A Espanha anunciou uma decisão similar no dia 31 de agosto.

A pressão diplomática global sobre a Coreia do Norte poderá se intensificar após a recém decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de adotar uma nova resolução de sanções.

Fonte e imagem: NHK