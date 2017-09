Kuwait ordena que embaixador norte-coreano saia do país

O Kuwait ordenou que o embaixador da Coreia do Norte deixe o país dentro de 1 mês, visto que o país do Golfo rebaixou as relações diplomáticas com Pyongyang, disse um diplomata norte-coreano na região do Golfo no domingo (17).

O Conselho de Segurança das Nações Unidas impôs novas sanções após o 6º e maior teste nuclear da Coreia do Norte neste mês, e os Estados Unidos pediram aos países para romper laços diplomáticos e financeiros com o regime.

O diplomata, que pediu para não ser identificado, disse à Reuters que o embaixador, So Chang Si, deixará o país após a decisão do Kuwait em rebaixar a representação diplomática norte-coreana ao nível de encarregado de negócios.

Contudo, Chang Sik estava planejando deixar o país no final de setembro porque seu termo terminou, frisou o diplomata.

Oficiais do Kuwait não responderam imediatamente quando solicitados a comentar sobre o assunto.

No Kuwait, onde vivem cerca de 3.000 norte-coreanos, vem abrigando missões exclusivas norte-coreanas na região do Golfo.

A declaração do Kuwait ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter se encontrado com o chefe de estado do Golfo em Washington no início deste mês.

No mês passado, o país do Golfo interrompeu voos diretos de Pyongyang, assim como vistos de entrada e licenças comerciais, divulgou a agência de notícias KUNA, citando um oficial do ministério de relações exteriores.

O ministro de relações exteriores do Kuwait disse que, no momento, estava comprometido a implementar as resoluções com Conselho de Segurança sobre a Coreia do Norte, salientando que interrompeu empréstimos ao governo asiático, proibiu importações e cortou o número de seus diplomatas no país.

Fonte: Reuters Imagem: YouTube (Arirang News)