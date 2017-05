A jovem Renata que estava desaparecida foi localizada depois de 10 dias

A jovem Renata, de 15 anos, estava desaparecida desde 21 de maio, domingo, 16h10, quando sua mãe a deixou na estação de Toyota (Aichi). As buscas foram intensificadas pela mãe, que fixou cartazes nos estabelecimentos comerciais, em 2 idiomas, pedindo ajuda da população para encontrar a filha. Milhares de pessoas compartilham posts publicados em seu perfil do Facebook, além da notícia publicada aqui, e muitos amigos do pai e da mãe ajudavam na busca pela filha.

Renata reside em Nishio (Aichi), com o pai, e tinha ido para a casa da mãe para um evento em família.

Depois do evento, a mãe a levou até a estação para ela tomar o trem e retornar à sua casa. No entanto, 3 horas depois o pai ligou dizendo que a filha ainda não tinha voltado.

Esse foi o começo da busca e dos pedidos de ajuda às autoridades policiais, tanto de Toyota quanto de Nishio. A polícia informou que Renata tomou o trem em Toyota, pouco antes das 17h00, conforme registros nas câmeras da estação.

Renata, localizada depois de 10 dias, está com a mãe

Por volta das 7h00 desta quarta-feira (31), posts sobre Renata ter sido localizada começaram a circular no Facebook. Em um dos posts, “a irmã dela não falou onde foi encontrada, mas parece que um senhor a ajudou”, descreve sobre a localização da Renata.

No entanto, Renata foi localizada antes desse horário. A mãe recebeu um telefonema por volta das 15h00 de terça-feira, de um homem japonês, dizendo que sabia onde Renata se encontrava. Ele ficou de levar os pais até ela, de madrugada.

Até lá foram longas horas, junto com a polícia. Segundo o pai, as autoridades policiais colaboraram no caso. Os pais foram acompanhados dos policiais para o local indicado pelo homem que a encontrou. “Acho que era por volta das 4h00 desta quarta-feira”, relatou a mãe.

“Como eu trabalho, achamos melhor a Renata ir para a casa da mãe”, disse o pai. Assim, Renata foi para a casa de Reny, onde tomou banho, comeu e descansou. “Ela está passando bem, é o que podemos dizer”, declararam tanto o pai quanto a mãe. “Como ela é de menor, a polícia pediu para que não divulgássemos mais nada além disso, pois o caso continua em investigação”, relatou o pai.

Tanto o pai quanto a mãe agradecem todas as pessoas que compartilharam e ficaram atentas com o caso. “A força da mídia é muito grande”, disse o pai.

Feliz e aliviada, a mãe disse “não tenho palavras para agradecer a solidariedade de todos”.