Coreia do Norte dispara míssil balístico em águas do Japão

Segundo o Estado Maior Conjunto do Exército Coreano, por volta das 5h39 da manhã de segunda-feira (29), a Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao Mar do Japão. O míssil foi lançado em Wonsan, região ao leste do país.

O míssil teria percorrido uma distância de 450km antes de cair. O exército sul-coreano considera que o míssil é do tipo “Scud”. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ordenou a realização do Conselho de Segurança Nacional por volta das 7h30.

Secretário Geral do Gabinete confirma que míssil caiu na Zona Econômica Exclusiva do Japão (ZEE)

O Secretário Geral do Gabinete Suga anunciou que “um míssil foi disparado na costa leste da Coreia do Norte por volta das 5h40 de hoje. O míssil teria caído na ZEE do Mar do Japão. No momento atual, não foram confirmados relatos de danos a barcos e aviões.”

Além disso, Suga disse que o primeiro-ministro Abe ordenou que o secretário coletasse informações sobre o míssil, e repassar para os cidadãos. O primeiro-ministro também teria enfatizado para Suga a necessidade de analisar a segurança de barcos e aeronaves e de realizar as medidas de segurança necessárias para circunstâncias imprevistas.

O secretário afirmou: “O disparo deste míssil balístico é um ato extremamente problemático para a segurança de aeronaves e barcos. É claramente uma violação das resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É imperdoável cada ato provocativo da Coreia do Norte como este. Protestei estritamente contra a Coreia do Norte e condenei fortemente com as expressões mais fortes.”

Coreia do Norte repete lançamentos de mísseis desde Fevereiro do ano passado

Desde que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance em Fevereiro do ano passado, o norte vem repetindo os lançamentos. No ano passado foram relatados cerca de 20 disparos de mísseis balísticos de alcances variados, desde mísseis de curto alcance a mísseis lançados de submarino.

Em fevereiro deste ano, foi anunciado o lançamento da versão melhorada do míssil de médio alcance “Pukguksong-2”. Em março foram disparados 4 mísseis “SCUD ER” em direção ao Mar do Japão ao mesmo tempo pela Coreia do Norte. Fora isso, no mesmo mês, o norte falhou no lançamento de outro míssil balístico em Wonsan.

Nos dias 5, 16 e 29 do mês passado, a Coreia do Norte havia falhado no lançamento de três mísseis. Além disso, em 14 de Maio, foi lançado o míssil “Hwasong-12″, um míssil de médio alcance melhorado que atingiu 2000km de altitude. Cerca de uma semana depois, o norte lançou novamente o “Pukguksong-2”.

Guarda Costeira alerta aeronaves e barcos

Nesta manhã, a Guarda Costeira do Japão emitiu o alerta de navegação para barcos e aeronaves. O alerta foi emitido após informações iniciais sobre a queda do míssil na ZEE do Mar do Japão. A Guarda Costeira também pede para que os cidadãos informem caso encontrem objetos estranhos.

Segundo a Guarda Costeira, não houve relatos de danos no momento atual.

Além disso, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo também alertou as aeronaves sobre o míssil norte-coreano.

Fonte: NHK News