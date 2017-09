Espanha expulsa embaixador da Coreia do Norte

Na segunda-feira (18), o Ministério das Relações Exteriores da Espanha anunciou ao embaixador da Coreia do Norte que abandone seu posto e deixe o país até o final deste mês. Foi considerado persona non grata. Segundo o jornal El País, o ministério espanhol tomou essa medida “porque considera que o regime de Kim Jong-un está descumprindo gravemente as resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, com suas contínuas provocações”.

O ministro Alfonso Dastis já advertiu reiteradamente o representante diplomático do governo norte-coreano que seguir adiante com os testes nucleares e balísticos teria consequências nas relações bilaterais. “Chegamos à conclusão que era necessário tomar este passo. Esses programas são uma séria ameaça para a paz e segurança internacionais”, declarou para a imprensa.

Espanha é o quarto país a expulsar

O embaixador norte-coreano Kim Hyok Chol deverá deixar o país antes de 30 de setembro. O governo espanhol já tinha anunciado a expulsão de um diplomata, reduzindo assim de 3 para 2 funcionários na embaixada.

Kwait, Peru e México já tomaram a atitude de expulsar o diplomata norte-coreano de seus países. México foi o primeiro a fazer isso, em 3 deste mês, seguido do Peru, em 12. Ambos os países deram 72 horas para os respectivos embaixadores deixarem o país.

Dia 17 deste mês, Kwait expulsou o embaixador norte-coreano, mais 4 diplomatas, dando-lhes um mês de prazo. Além disso, os contratos com funcionários locais devem ser cancelados.

Fontes: El País e Sputinik News Foto: El País