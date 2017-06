Plutônio é encontrado na urina de trabalhadores expostos à radiação em Ibaraki

Uma pequena quantidade de plutônio foi encontrada na urina de 5 trabalhadores que foram expostos à radiação em um acidente que aconteceu no início deste mês em um centro de pesquisa nuclear localizado na província de Ibaraki, de acordo com informações divulgadas pela operadora de um hospital na segunda-feira (19).

O resultado mostra que os trabalhadores sofreram exposição interna à radiação após o acidente em 6 de junho no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Oarai da Agência de Energia Atômica do Japão.

Desde o acidente, eles vêm recebendo medicação para facilitar a liberação de materiais radioativos de seus corpos e continuarão com o tratamento, disseram os Institutos Nacionais para Ciência e Tecnologia Quântica e Radiológica, que operam o hospital.

Os cinco, embora não apresentem mudanças notáveis em seus estados de saúde, foram hospitalizados novamente no domingo (18) para tratamento.

O acidente no centro de pesquisa

No acidente, materiais radioativos foram liberados no ar na sala onde os 5 funcionários estavam trabalhando, quando um deles abriu um contêiner de metal contendo amostras de plutônio e urânio em pó e um saco plástico interno que continha as amostras se rompeu.

Inicialmente, a agência disse que até 22.000 bequeréis de plutônio-239 foram encontrados nos pulmões de 1 dos 5 trabalhadores, enquanto até 5.600 a 14.000 bequeréis de substâncias radioativas foram encontradas nos pulmões dos outros 3. Na época a agência disse que os 4 sofreram exposição interna à radiação.

Entretanto, a operadora do centro disse, desde então, que uma verificação posterior realizada pelo Instituto Nacional de Ciência Radiológicas não encontrou plutônio nos pulmões de nenhum dos 5 trabalhadores. Ela não descartou a possibilidade de que o que realmente foi detectado era substância radioativa que restou nos corpos dos trabalhadores após a descontaminação.

A agência apresentou à Autoridade Reguladora Nuclear um relatório compilando as causas do acidente e medidas que serão tomadas para prevenir uma recorrência.

