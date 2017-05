Coreia do norte iniciará produção em massa de mísseis balísticos

Neste domingo (21), a Coreia do Norte lançou um míssil balístico a partir das proximidades de Pukch’ang kun, província a oeste de Pyongyang. Segundo o exército sul-coreano, o míssil atingiu uma altitude de 560km e caiu no Mar do Japão, percorrendo uma distância de 500km. O míssil lançado semana passada percorreu cerca de 700 km.

Na manhã de segunda-feira (22), através de uma mídia nacional, a Coreia do Norte e Kim Jong-Un anunciaram que obtiveram sucesso no teste de lançamento do míssil “Pukguksong-2”, um míssil balístico de médio alcance lançado de submarinos.

O Rodong Sinmun, uma mídia nacional da Coreia do Norte, publicou uma matéria de 3 páginas com fotos do momento do lançamento. O míssil, que foi lançado de uma plataforma de lançamento móvel, foi impulsionado a partir de processos de combustão após ter sido impulsionado por gases e outros. Também foram publicadas imagens do percurso do míssil tiradas por uma câmera acoplado a ele.

Além disso, Kim Jong-Un comentou que o míssil balístico de alcance intermediário “Hwasong-12”, lançado no dia 14 deste mês, “possui um alcance limitado aos quarteis generais do Comando do Pacífico dos EUA no Alasca e Miami”. O Líder Supremo da Coreia do Norte também afirmou: “Iremos diversificar e sofisticar ainda mais nossas forças nucleares”, e, atualmente, segundo o site Sputnik News, a produção em massa do Pukguksong-2 foi aprovada.

Exército sul-coreano declara que o Norte ofereceu informações importantes

Em relação ao pronunciamento de sucesso do teste de lançamento do míssil “Pukguksong-2”, Roh Jae-cheon, chefe das relações públicas do Estado Maior Conjunto do exército sul-coreano, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (22), explicou: “Através do teste de lançamento de domingo, o Norte ofereceu informações significativas sobre sua tecnologia de mísseis.”

Por outro lado, Roh comentou que são necessárias verificações adicionais para comprovar se o míssil conseguiu estabilizar a ogiva e entrar na atmosfera.

Fonte: NHK News