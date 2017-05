Míssil norte-coreano cai no Mar do Japão neste fim de domingo

Estima-se que a Coreia do Norte lançou um míssil, neste domingo (21), por volta das 16h45. De acordo com informações do Ministério da Defesa para a NHK, o míssil foi disparado pela costa oeste da Coreia do Norte, voltado para o leste. Esse míssil teria caído no Mar do Japão. Segundo explicações, esse míssil teria se partido em 2 durante seu trajeto, de 360Km, e teria caído fora da EEZ-Zona Econômica Exclusiva.

O Ministro da Terra, Infraestrutura e Transporte se pronunciou dizendo que até o momento (18h46) não recebeu notícia de que alguma embarcação tenha sido atingida.

A Coreia do Norte realizou o disparo pela localidade Pukch’ang kun, segundo informações das autoridades militares sul-coreanas. A imprensa sul-coreana acredita que não tenha sido o míssil balístico intercontinental-ICBM.

Esse foi o segundo disparo desde 14 deste mês, quando a Coreia do Norte lançou um novo modelo, de médio alcance.

Tanto as autoridades governamentais da Coreia do Sul quanto do Japão se encontram em estado de alerta.

