Coreia do Norte lança míssil balístico

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico na manhã deste domingo (14) de uma área próxima à Kusong, a noroeste da província de Pyngan-pukdo, de acordo com o noticiário da NHK.

Segundo o governo da Coreia do Sul, o lançamento ocorreu às 5h37 e o míssil viajou uma distância de 700km. O Sul está avaliando o tipo de míssil que foi disparado.

O Norte realizou uma série de testes de mísseis neste ano, causando condenação internacional e aumentando as tensões com os Estados Unidos. Dois mísseis lançados no mês passado falharam, explodindo minutos depois de serem disparados.

A Coreia do Sul e o Japão condenaram o recente lançamento. O novo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência com seu conselho de segurança para discutir a questão, divulgou a Yonhap News.

O Japão disse que o míssil voou por cerca de 30 minutos antes de cair no Mar do Japão.

“Esses constantes lançamentos de mísseis da Coreia do Norte são uma grave ameaça ao nosso país e uma violação clara às resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, disse o primeiro-ministro Shinzo Abe aos repórteres.

Fonte: NHK, Reuters Imagem: NHK