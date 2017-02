Previsão da temporada do sakura nas regiões do Japão

As flores de cerejeira neste ano vão, de forma geral, desabrochar um pouco depois do habitual em todo o Japão, de acordo com previsões divulgadas pela agência meteorológica privada Weather Map Co. na quinta-feira (23).

A previsão é de que as flores de cerejeira em várias áreas a partir da região Tokai ao oeste desabrochem mais tarde que o habitual devido ao inverno moderado e baixas temperaturas que vão durar até o início de março. Em particular, o desabrochar do sakura ficará bem atrasado na região Kyushu, no sul do arquipélago japonês, com exceção da província de Fukuoka.

Enquanto isso, as flores de cerejeira nas regiões Hokuriku e Kanto vão desabrochar no tempo médio, enquanto o sakura no norte do Japão vai surgir precocemente em relação a um ano típico.

As flores de cerejeira na capital do Japão vão desabrochar em 25 de março e atingir a plena floração em 2 de abril. Já na região de Hokkaido, o sakura vai começar a aparecer a partir de 30 de abril.

Fonte: Mainichi Imagem: Weather Map