Okinawa: 3 estudantes montados na mesma moto causam acidente fatal

Por volta das 24:00 de sábado (11/Fev), na Rodovia Nacional N.58 da vila On’na, 3 jovens de 12 a 15 anos de idade que estavam montados em uma mesma moto colidiram com a guia da estrada.

Neste acidente, o estudante do ginásio de 15 anos bateu fortemente a cabeça e faleceu no hospital para onde foi levado.

A estudante do segundo ano do ginásio (14) sofreu ferimentos graves e o estudante do ensino fundamental (12) também se feriu. Nenhum dos 3 tinham habilitação para direção.

A polícia está investigando a situação do acidente.

Fonte: ANN News