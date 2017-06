As 10 melhores praias do Japão de 2017

Um grande site de viagens publicou o ranking das 10 melhores praias do Japão, em fevereiro deste ano. Este ranking foi elaborado através das pontuações espontâneas dos visitantes nesses locais.

O ranking para 2017 foi publicado pela companhia internacional Trip Advisor. Boa parte das praias fica em Okinawa, onde a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, anunciou que a estação chuvosa (tsuyu) já se encerrou em 21 deste mês. Portanto, é oficialmente verão por lá, com direito a chinelos e roupa de praia.

Antes de prosseguir com as top do Japão, a classificação de melhor do mundo foi para o Brasil. A Praia do Sancho, na Ilha Fernando de Noronha, conquistou essa classificação internacional para o ranking 2017.

Confira quais são as 10 do Japão e onde ficam

10° lugar: Tatadohama Beach

(多々戸浜海水浴場 Tatatohama Kaisuiyokujo)

Essa praia fica em Kisami, na cidade de Shimoda (Shizuoka) e muitos visitantes a consideram um pedacinho do Havaí, tamanha a beleza. No verão costuma receber banhistas de todas as faixas etárias, pela areia clarinha e águas limpas. Muitos surfistas também são vistos por lá. A cidade oferece infraestrutura de hotéis e restaurantes. Também há outras praias, não tão bem pontuadas como essa.

Endereço: 〒415-0028 Shizuoka-ken Shimoda-shi Kisami 47

9° lugar: Aragusuku Kaigan Beach

(新城海岸 Aragusuku Kaigan)

Se você quer ver muitos Nemo, a praia é esta! Famosa pelas águas rasas e límpidas, é um paraíso para quem gosta de mergulhar e de praticar snorkeling. Outros peixes multicoloridos podem ser vistos, bem como fazer passeios de barco. Se alugou um carro, tem a sorte de não precisar pagar estacionamento.

Endereço: 〒 906-0103 Okinawa-ken Miyakojima-shi Aragusuku

8° lugar: Chirihama Nagisa Driveway

(千里浜なぎさドライブウェイ)

Essa belíssima praia com uma areia extensa é famosa no Japão e a região oferece boa estrutura de pousadas e hotéis. O melhor da praia é a possibilidade de dirigir (veículos e motocicletas) na vasta areia de 8 Km de extensão. A praticidade de garantir um local com o carro e lá mesmo estender as toalhas garante um dia de tranquilidade na praia.

Endereço: 〒925-0054 Ishikawa-ken Hakui-shi Chirihama-machi

7° lugar: Sunayama Beach

(砂山ビーチ)

De novo, praia de Okinawa. Essa fica na cidade de Miyakojima (ilha homônima) e é uma das mais famosas dentre os turistas. Ela tem uma rocha, com formato de arco, formada por corais. A areia da praia é fininha e branca, água limpa e é considerado um pedaço de paraíso dessa ilha. O por do sol pode ser apreciado através do arco dessa rocha. Imperdível!

Confira aqui uma matéria realizada na Sunayma Beach pela equipe do Portal Mie

Endereço: 〒906-0000 Okinawa-ken Miyakojima-shi Hirara

6° lugar: Kondoi Beach

(コンドイビーチ)

Essa bela praia fica na ilha de Taketomi, distrito de Yaeyama. Há outras na ilha, no entanto, a mais famosa é a Kondoi. Constantemente, serve de location para os comerciais de TV, tamanha a beleza das águas de cor verde esmeralda. É uma praia onde a natureza impera, pois além da areia e água, tem apenas toaletes e local para trocar a roupa. A pequena ilha oferece bicicleta de aluguel e charmosas casas típicas de Okinawa.

Confira aqui uma matéria realizada na Ilha de Taketomi pela equipe do Portal Mie

Endereço: 〒907-1101 Okinawa-ken Yaeyama-gun Taketomi-cho Taketomi

5° lugar: Aharen Beach

(阿波連ビーチ)

Praia calma com areia branca e água limpa, cheia de rochas que emolduram o local, corais e peixes coloridos. A sensação é de se divertir em alguma praia privada. Para quem gosta de mergulho e esportes marítimos, essa é uma recomendação dos milhares de visitantes que já estiveram e querem voltar. A praia tem um amplo local raso, ideal para snorkeling e crianças podem brincar tranquilas.

Endereço: 〒901-3502 Okinawa-ken Shimajiri-gun Tokashiki-son Aharen

4° lugar: Hatenohama Beach

(はての浜)

Essa é uma grande praia, em 3 ilhas formadas só de areia branca e mar azul, também em Okinawa. Não há nenhuma construção, tampouco é habitada. Para chegar nesse local que parece uma cena de filme, o acesso é via aérea ou de ferry, saindo de Naha para Kumejima. Depois, só de barco. Está entre as melhores pelas oportunidades de pescar, mergulhar ou praticar snorkeling.

Endereço: 〒901-3100 Okinawa-ken Kumejima-cho Shimajiri

3o. lugar: Furuzamami Beach

(古座間味ビーチ)

Outra praia em Okinawa dentre as 5 melhores. Essa praia fica a 50 minutos de barco de alta velocidade, de Naha, fica na ilha Kerama, no Mar da China Oriental. Ótima para banho, mergulho e snorkeling, pela areia branca, água azul turquesa se funde com o céu. Sua beleza estonteante encanta os visitantes pela riqueza da natureza: tartarugas marinhas, peixes coloridos e recifes de coral, até em locais rasos.

Endereço: 〒901-3402 Okinawa-ken Zamami-son Shimajiri Zamami 1743

2o. lugar: Yonaha Maehama Beach

(与那覇前浜ビーチ)

Okinawa, é sem dúvida, a campeã deste ranking. Essa praia fica na ilha de Miyako (Miyakojima), de onde se tem uma bela vista para a ilha de Kurima. Vasta areia branca e água azul turqueza, é considerada uma das praias mais lindas do Oriente. Ideal para a prática de esportes aquáticos ou para relaxar. Além da beleza da praia, a localização também ajuda, pois fica a 20 minutos de carro até o aeroporto.

Endereço: 〒906-0000 Okinawa-ken Miyakojima Shimoji Yonaha 1199

1° lugar: Nishibama Beach

A praia de Nishibama fica na vila de Taketomi, na ilha de Hateruma, a qual pertence às ilhas de Yaeyama, em Okinawa. A ilha com praias bonitas tem 12,73 km² e o passeio pode ser feito a pé ou de bicicleta alugada. O acesso pode ser aéreo ou marítimo, via ilha de Ishigaki.

A ilha tem locais de hospedagem, como as pousadas. O que mais compensa são as águas azuis limpas e brilhantes em contraste com a areia fina e clara. Todos que vão para lá recomendam como sendo a top do Japão, pela beleza, tranquilidade e riqueza da natureza marinha. Só para se ter uma ideia da grandiosidade turística da praia top, o tom de azul tem um nome específico: Hateruma Blue. Isso porque não existe um azul tão especial no mundo quanto esse.

Endereço: 〒907-1751 Okinawa-ken Yaeyama-son Taketomi Hateruma

Fonte e fotos: TripAdvisor