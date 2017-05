Conheça a belíssima praia de Sunayama

Okinawa é um local que atrai milhares de turistas todos os anos, principalmente no verão, entretanto, há muitas outras ilhas que fazem parte dela, como a de Taketomi (clique aqui para ver a matéria) e de Ishigaki (clique aqui para ver a matéria) que, apesar de não serem muito conhecidas, têm uma beleza igualável!

E a belíssima praia de Sunayama de areia branca e água azul está localizada em Miyakojima, uma ilha que faz parte de Okinawa, mais ao sul.

Miyakojima é uma ótima alternativa de passeio para quem está visitando a ilha principal de Okinawa, já que o voo até a ilha leva em torno de 50 minutos.

A equipe do Portal Mie esteve nesse lugar paradisíaco no final do mês de janeiro e a temperatura estava bem agradável, sendo que a sensação térmica era de mais de 30 graus.

A praia de Sunayama em Miyakojima é relativamente pequena, com apenas 70 metros de extensão. Para chegar até ela é preciso percorrer a pé um pequeno um trecho de vegetação fechada, sendo até um pouco incômodo, mas a vista que surge no horizonte é indescritível!

A paisagem após o trecho de vegetação fechada:

Um dos destaques dessa praia é um arco de rocha no lado sul da praia. O arco foi formado pelos recifes de corais expostos que sofreram erosão do mar com o passar dos séculos.

Além do arco, a principal característica da praia de Sunayama é sua areia branca. Janeiro não é uma época movimentada, por isso a maioria das pessoas vai até o local apenas para fotografar e apreciar a bela paisagem. Entretanto, durante o verão, como se imagina, o fluxo de pessoas que vai à praia para desfrutar de um banho de sol e nadar é muito grande.

A água azul com temperatura agradável é muito convidativa. A Ilha de Miyako é reconhecida como um dos melhores locais do mundo para a prática de mergulho com 100 espécies de corais, juntamente com tartarugas, tubarões-baleia, mantas e vários peixes tropicais podendo ser encontrados nas águas cristalinas.

Enquanto o snorkeling seja o destaque de uma visita a Sunayama, os visitantes devem ficar atentos com as ondas no mar, que podem ser muito fortes. Não é uma praia recomendada para crianças, já que não há locais tão rasos.

Há somente um tipo de estabelecimento comercial na área, um tipo de food truck, o Sunayama Beach Cafe. Na alta temporada é possível alugar equipamentos como guarda-sol, cadeiras e boias.

Confira mais fotos registradas pela equipe do Portal Mie:

Acesso:

Há duas empresas aéreas, a JAL e a ANA, que disponibilizam voos para Miyakojima a partir da ilha principal do Japão, mas a maioria deles fazem uma parada em Okinawa antes de seguir com destino ao Aeroporto de Miyako, por isso a viagem pode ser um pouco longa devido ao tempo de espera. Há também o Aeroporto de Shimojima, mas a frequência de voos é bem menor.

Se embarcar em um voo a partir da ilha principal de Okinawa (opção escolhida pela equipe porque já estávamos lá) leva-se em torno de 50 minutos até o Aeroporto de Miyako.

É possível comprar as passagens através do site da JAL e da ANA (em inglês) e fazer o pagamento nas lojas de conveniência.

Sunayama Beach (砂山ビーチ)

Local: Miyakojima, Okinawa

Sunayama Beach Cafe:

Horário: das 9h30 às 17h30 (pode variar dependendo da temporada)

Banheiro e estacionamento gratuito

Localização para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie