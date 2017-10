Incêndio de grande proporção dura mais de 7 horas

Por volta das 23h30 de terça-feira (3), o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para o fogo na indústria de madeiras, que levou mais de 7 horas e meia para ser contido.

A indústria First Wood, localizada em Seiro-cho (Niigata), sofreu um incêndio de grande proporção. As chamas consumiram os depósitos e todas as madeiras dispostas na indústria. Labaredas altas mobilizaram mais de 40 caminhões de bombeiros.

Segundo o jornal local – Niigata Nippo – as chamas foram consumindo os depósitos alinhados da indústria, levantando fogaréus de grandes proporções.

Incêndio sem vítimas

Não havia ninguém nas instalações da indústria, segundo informações dos bombeiros. Portanto, não houve vítimas.

O sistema de alarme da cidade informou sobre o incêndio. “Quando saí às 17h30 não havia sinal de fogo”, disse uma funcionária que foi até o local depois de ouvir o anúncio da cidade.

A indústria fica dentro de um condomínio industrial da cidade. Ela tinha em seus depósitos grandes estoques de madeiras usadas para construção civil.

As autoridades locais vão investigar a causa do fogo.

Fontes e fotos: JNN e Niigata Nippo